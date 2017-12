Cake Alsacien façon flammenkuche (24/11/17)

Voilà, la recette du Cake Alsacien façon flammenkuche de la chronique culinaire du vendredi 24 novembre.

Ingrédients :

3 œufs

150 g de farine

1 sachet de levure

10 cl d’huile de tournesol

12.5 cl de lait entier

100 g de d’oignons

100g de gruyère râpé

200g de lardons fumé

1 noisette de beurre

1 cuillerée à soupe d’huile de tournesol

1 cuillerée à soupe de crème épaisse

1 pincée de poivre et de sel

Préparation :

Préchauffez votre four à 180° (thermostat 6)

Émincer les oignons, faites-les revenir dans une poêle avec la noisette de beurre et la cuillerée d’huile, mettez le sel et poivre.

Lorsqu’ils bondissent, ajoutez les lardons et faites-le rissoler, retirez-les du feu et y mettre la crème.

Dans un saladier, travaillez bien au fouet les œufs, la farine, la levure. Incorporez petit à petit l’huile et le lait préalablement chauffé. Ajoutez le gruyère. Mélangez. Incorporez le mélange oignons, lardons et crème.

Versez le tout dans un moule non graissé et mettez au four pendant 45 minutes.

Et voilà bon appétit ! 🙂