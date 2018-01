Laisser un commentaire

Le gâteau des rois de Mélissa !

Pour 2 fois 6 personnes, cuisson 25 minutes.

Ingrédients

500 g de farine 45

50 g de sucre semoule

3 oeufs

2 jaunes

25 g de lait entier

10 g de sel

20 g de levure,

300 g de beurre bien mou

80 g de fruits confits (orange, citron, pamplemousse)

1 zeste de citron jaune

1 zeste d’orange

30 g de rhum brun

2 cuillères à soupe de fleur d’oranger

Citron ou oranges confits maison

Pour les oranges

5 oranges non traitées

300 g de sucre semoule

50 cl d’eau minérale

Procédé

Pour les oranges

A l’aide d’un petit couteau bien affûté, pelez les oranges en prenant soin de prendre un peu de pulpe.

Découpez ensuite la peau en tranches assez épaisses en gardant toujours la pulpe (5 millimètres environ) .

Faites bouillir de l’eau dans une casserole, plongez-y les segments d’agrumes ; laissez bouillir durant une minute puis égouttez-les.

Recommencez cette opération deux fois, ce qui permettra d’atténuer l’amertume de la peau d’orange (on appelle cette opération « blanchir » les zestes).

Lorsque les segments sont suffisamment blanchis, réalisez un sirop avec les 300g de sucre et les 50 cl d’eau minérale que vous portez à ébullition.

Plongez-y les lamelles d’orange et faites bouillir durant 2 minutes.

Ajoutez la cuillère à soupe de miel, puis débarrassez les agrumes dans un bocal muni d’une fermeture hermétique.

Mais laissez les fruits refroidir complètement avant de fermer.

Conservez ces segments au réfrigérateur jusqu’à utilisation.

Pour les citrons

Il s’agit en fait du même procédé mais, à la différence des oranges, il faut les faire blanchir quatre fois pour obtenir une amertume correcte.

Pamplemousse confit

1 pamplemousse rose

40cl d’eau

100 g de sucre semoule

Lavez le pamplemousse, l’éplucher en grosses lamelles en laissant 1 minimum de pulpe.

Pour enlever un peu d’amertume du pamplemousse, il faut les blanchir 8 fois !

Bouillir de l’eau, verser les lamelles, bouillir, jeter l’eau.

Rebouillir de l’eau et recommencer cette opération 8 fois en tout. Versez l’eau et le sucre dans une casserole, portez à ébullition.

Ajoutez les lamelles dans le sirop bouillant, et l et cuire doucement pendant 1heure environ(ajoutez de l’eau si necessaire) laissez refroidir. Ajoutez 4 cuillères à soupe de grenadine

Pour la dorure

2 jaunes d’neufs

1 œuf

Procédé

Déposez la farine sur le plan de travail, ou dans votre batteur, creusez une fontaine au milieu, versez-y les oeufs, les jaunes la levure diluée dans le lait , le sucre semoule et le sel.

Mélangez avec la main. Si vous voyez que c’est vraiment trop ferme, ajoutez encore une goutte de lait.

Pétrissez cette pâte énergiquement en soulevant la pâte et en la frappant contre la table. Incorporez ensuite, progressivement, le beurre mou émietté.

Travaillez la pâte 15 minutes jusqu’à ce qu’elle soit lisse et homogène et se décolle facilement du plan de travail.

Ajoutez le reste des ingrédients, et mélangez encore quelques minutes…

Placez-la dans un saladier recouvert d’un torchon propre et laissez-la lever 1 heure à température ambiante, ou de préférence une nuit entière au frais, afin que les arômes se développent bien

Ce temps écoulé, enveloppez-la de film alimentaire et réservez-la encore 1 heure au réfrigérateur.

Sortez la pâte du réfrigérateur, pratiquez un trou au centre et façonnez-la pour donner la forme d’une couronne.

Cachez une fève dans la couronne, puis laissez à nouveau lever 1 heure.

Préparez la dorure en fouettant l’oeuf et les jaunes .

Badigeonnez la pâte, la couper au ciseau dans un sens puis dans l’autre sur tout le tour .Faites cuire de 20 à 25 minutes au four 160/170° four ventilé.

Laissez ensuite refroidir le gâteau, glacer le tour avec un nappage ou une confiture d’abricot très chaude et qui à de la tenue une fois refroidie.

et décorez-le de fruits confits que vous collez avec un peu de confiture bien chauffée.