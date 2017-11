ACTU SPORTIVE LOCALE + INTERVIEW LAURENT FLORENTIN (CAPITAINE ET ENTRAÎNEUR ADJOINT) (13/11/17)

Et c’est après la très belle victoire de l’équipe du SRDB XV que Julien revient dans les studios d’RCM pour un super débriefing du match. Vous retrouverez aussi les résultats du weekend, tous sports confondus. En prime, Laurent Florentin, capitaine de l’équipe du SRDB XV et entraîneur adjoint nous explique son rôle de capitaine et à eux deux, nous font un débriefing pour la fin des matchs aller!