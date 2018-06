FETE DE LA MUSIQUE LUNEVILLE – SAINT-DIE-DES-VOSGES : DEMANDEZ LE PROGRAMME !!

Ce jeudi 21 Juin à lieu la fête de la musique, comme chaque année Lunéville et Saint-dié ne sont pas en reste et participe activement à ce rendez-vous incontournable annonçant l’arrivée de l’été !

LUNEVILLE :

Place Léopold :

19 h 30, « Blondstone » ; 20 h 40, « Truck Driver » ; 22 h 30, « Hammering Spleen ».

Jardin de l’Abbé :

18 h 30, concert blues-rock « Chicken Bone Trio ».

Rue Banaudon :

19 h, groupe rock « Amalgame ».

Brasserie du château :

19 h, groupe rock « Les Ex-Symbols ».

Maison du département :

19 h, chorale avec la troupe « La Fa Mi Do Ré » ; musique classique avec « Ensemble Musaïk ».

Devant le théâtre :

20 h, école de musique.

SAINT-DIE-DES-VOSGES :

Place Général-de-Gaulle :

Soirée UDAC : concert de Studio 5 de 19 h à 23 h.

Sous la Tour de la Liberté :

De 17 h à 19 h : Elèves du conservatoire Olivier-Douchain (tous les sites) avec le groupe EverGreen.

De 19 h à 19 h 30 : La Mirandole (chorale).

Big Fat Mama (boogie/rock) 20h à minuit + pique-nique tiré du sac.

Parc Jean Mansuy :

De 19 h à 20 h : Les Begoodie’s (chorale).

De 20 h à 21 h : Choeur à coeur (chorale).

De 21 h à minuit : soirée latino avec Ryhtm’n danse.

Place du Marché :

podium

De 19 h 30 à minuit : Les Mistinguet’s (comédie musicale) et DJ YOYO + Party Fun.

Autres endroits :

Le Vosegus et le 1507 : DJ Valda, de 19 h à minuit.

Rue Mangin : Les Blue Mountains de Saulcy de 19 h à minuit.

Rue Thiers :

Magasin Carl/Crédit Mutuel : Les Nez Rouges (Arts du cirque) scène ouverte et agrès cirque : 19 h 30/20 h à minuit.

Café Thiers : Last Time : de 19 h 30 à minuit.

Le Café Poste : Mika à l’accordéon et Peppino (chansons populaires italiennes et espagnoles) : 20 h à minuit.

Derrière les Nez Rouges : Les Santiags de l’Est (danse country) : 19 h 30/20 h à minuit.

Le Gargantua : Pat’ Mischler and The Groover’s (blues/rock/funk USA) de 21 h 30 à 23 h 30.

Autres bars ou restaurants, ou en d’autres lieux :

En face du Globe : 19 h à minuit : Bast’n’Co (pop-rock).

Kuki 2 : 20 h à minuit DJ Fou.

La Pergola : 19 h à minuit : soirée DJ par Coach Animation.

Ehpad Les Charmes : de 15 h à 16 h : Jazz y vont (jazz).

Restaurant Le Bureau : 18 h à minuit : Fête de la musique latino (mix salsa, bachata, merenge, kizomba, kuduro…), bar lounge, DJ latino Kyx.

Devant chez Watson : Les Toys Breaker (rock) de 19 h 30/20 h à minuit.

Devant le Eight Bar (rue Dauphine) : de 19 h à minuit : Mojo Chillin (trio jazz blues rock).

Ehpad de Foucharupt : Les Begoodie’s à 14 h 30 dans le parc.

Quai Leclerc hip-hop : avec hdr-prod et Audrey Weilland.

Rive Gauche :

Eglise Saint-Martin

De 18 h à 19 h : Franck Besson (guitare classique).

De 19 h à 19 h 30 : Isegoria (chorale).

A 20 h 30 : concert par l’Orchestre symphonique de Saint-Dié-des-Vosges : Ensorcelés (extrait de Wagner, musique du film Narnia et création de Samir Amarouch avec le quintette Aval’anches).

La Pitchouli : Snap Chot de 19 h à minuit.

Parking de la Prairie (place du 19-mars-1962)

De 20 h à minuit : Les Jacques (reprises).

