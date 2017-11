Avec Marine, notre experte en diététique, gérante de Naturhouse Saint-Dié, on s’est consacré à l’un des éléments essentiels de notre vie : l’eau. Comment bien boire? Pourquoi doit-on boire 1,5L par jour? Et puis aussi, dans un second temps, Marine nous expose toute la problématique du sel, car oui, il est dangereux d’en consommer à outrance!