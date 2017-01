Interview – 5ème Don du livre à Saint-Dié de l’association Apist

L’association APIST organise ce weekend son 5ème Don du Livre à l’espace Nicolas Copernic de Saint-Dié-des-Vosges. Ça commence déjà aujourd’hui (vendredi) à 14H30 et jusque dimanche à 17H. De nombreux livres seront mis à disposition et un don pourra être effectué à la sortie. Les livres sont entreposés à l’espace Salon de Thé, et seront tenus par des jeunes qui ont une Trisomie.

Sylvie Renaud, présidente de l’association APIST, qui est l’association pour l’intégrations sociale des personnes qui ont une trisomie 32 ou un handicap similaire, a répondu à nos questions sur RCM :

