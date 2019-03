Interview : Bollywood Masala Orchestra à Vand’Influences!

Le Bollywood Masala Orchestra vous proposera ce Samedi 23 Mars un concert à Vandoeuvre-les-Nancy à 20H!



C’est une envolée multi sensorielle proposée par les seize artistes, musiciens, chanteurs, danseuses, acrobates, cracheurs de feu et fakirs qui composent l’équipage. On retrouve le charme des grands films bollywoodiens dans une formation inédite et scénique. Bollywood Masala Orchestra mêle à la modernité éclatante bollywoodienne le charme des traditions millénaires indiennes qu’ils incarnent. Les rythmes festifs et inédits des cuivres de fanfare font écho aux relents mythiques des instruments traditionnels indiens.

Rahis Bharti, le roi fondateur du Bollywood Masala Orchestra signe une nouvelle formation qui vous promet bien des dérives. Retrouvez-le dans le podcast ci-dessous :