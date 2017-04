Interview : concert jazz Patrick Mischler à la NEF

Ce samedi lieu une nouvelle session jazz à la NEF à Saint-Dié-des-Vosges. Le plateau de la NEF se transforme une fois de plus en Bar à Jazz avec tabourets et convivialité au rendez-vous. Ce weekend, c’est Patrick Mischler et son groupe qui vont partager une ambiance rock/blues très décontractée.

Le concert commence à 20H30 et se terminera avec une session « Jam », c’est-à-dire que les spectateurs pourront venir avec leur instrument et improviser avec le groupe.

Pour bénéficier de compléments d’informations, nous avons contacté par téléphone Jean-Louis Jollain, chargé de la communication des événements jazz de la NEF.

Le prochain concert est prévu pour le 3 Juin à 20H30 avec un groupe originaire de Nancy!