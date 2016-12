Interview – CREL : sauver les lévriers

Le CREL, le Club de Reconnaissance et d’Entraide aux Lévriers, était avec nous en direct sur nos ondes ce mercredi 14 décembre. Cette association a pour but d’agir pour la protection des lévriers d’Espagne. Ces chiens sont utilisés pour la chasse en Espagne. Mais les “plus mauvais” d’entre eux sont victimes par la suite de violences inouïes. Ils peuvent être semi-pendus (méthode du pianiste “les pattes arrières touchent le sol”), brûlés à l’acide, trainés derrière des voitures… Ou encore leurs membres peuvent être sectionnés afin qu’ils ne puissent plus se déplacer..

Ces actes inhumains sont malheureusement encore aujourd’hui d’actualité, et le CREL se bat chaque jour pour sauver ces lévriers de cette torture. Voici les coordonnées de l’association :

Adresse : 2b rue des jardins 88430 – Corcieux



Jérôme Guillot (président du CREL) et Martine Perrot (trésorière) étaient au micro d’RCM pour en parler :

