Interview : Journée de Lutte contre les violences faites aux femmes – Saint-Dié

La journée internationale de Lutte contre les violences faites aux femmes, c’est ce dimanche 25 Novembre. Ce vendredi 23 Novembre, et comme tous les ans, la ville de Saint-Dié s’engage dans la lutte. En collaboration avec le CCAS (centre communal d’action sociale) et KAFE/MPES (Maison de la prévention et d’éducation à la santé), de nombreux temps forts vous seront proposés durant cette journée.

Voici le podcast de la rencontre par téléphone avec François LEGRAND, vice-présidente du CCAS, qui nous donne toutes les informations pratiques :