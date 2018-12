Interview : La galerie d’artisans au pôle Bijou de Baccarat

Dans l’invité du jour de ce Mercredi 12 Décembre, c’est Damienne VILLAUME, conseillère communautaire de la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat (CCTLB) qui est venue dans le studio de RCM!

Dans l’interview, Damienne vous parlera du pôle bijou de Baccarat, bien entendu, mais aussi de la galerie d’artisans qui se tient depuis le 28 novembre et jusqu’au 6 janvier 2019. Si vous cherchez des cadeaux à offrir, ou à vous offrir, venez faire un tour et découvrez des objets créés par des artisans de toute la France et d’ailleurs!