Interview : Le festival des abbayes de Lorraine!

Depuis 2003, le Festival des abbayes occupe l’espace délimité par les anciennes abbayes de Senones, Moyenmoutier et Etival, de Saint-Dié aujourd’hui cathédrale et l ’abbaye d’Autrey. D’autres lieux sont également associés à cet important événement de l’été pour tous les mélomanes et les curieux.

Le festival vous propose concerts, rencontres, conférences, et de nombreuses actions culturelles liées à des résidences d’artistes tout au long de l’année.

Un festival international de musique et de rencontre qui vous fait découvrir un remarquable patrimoine longtemps caché et oublié…En 2019, c’est autour de l’Esprit des lieux, la relique, l’écho et l’empreinte que sera déclinée la saison…

Jean-Paul Bazelaire, président

Daniel Caquard, directeur artistique

Merci à Sylvie de Radio Bellevue pour le reportage!