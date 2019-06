Pierre TARRY, du centre Leclerc de Raon L’étape, est venu dans le studio de RCM pour présenter le nouveau concept proposé par le magasin : Leclerc Occasion!

Depuis le 5 Juin, vous pouvez donc venir dans votre centre Leclerc et vendre ce qui ne vous sert plus ! Voici la liste des types d’objets qui peuvent être proposés à la vente : informatique, livres, bijoux et or, petit électroménager, hifi, bricolage-outillage, jeux vidéos et consoles, télévision, gros électroménager, sport/vélos, téléphone et tablettes, CD-DVD-Blue Ray, appareils photos et caméscopes, auto-radios/ GPS.

Toutes les informations dans le podcast ci-dessous!