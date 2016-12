Interview – Marché de Noël de Saint-Dié

9 décembre 2016 Actualités Déodatie locale

Ce vendredi 9 décembre, le marché de Noël de la ville de Saint-Dié-des-Vosges ouvre ses portes. Beaucoup d’animations sont au programme. A partir de 14h vous pourrez venir découvrir les merveilleux chalets de Noël disposés au pied de la cathédrale, place du Général de Gaulle. Beaucoup d’associations seront présentes, mais aussi des artisans d’art et des producteurs du terroir. Les animations ne manqueront pas à l’appel. Entre concerts et spectacles, tout est prévu pour le bonheur des yeux, et des oreilles !

Marie-José Loudig, adjoint au maire déléguée au commerce, à l’artisanat et à l’animation de centre-ville, nous en dit plus sur ces représentations qui vont animer la ville de Saint-Dié jusqu’au 23 décembre inclus :

Cyrielle Merstorf