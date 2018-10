Interview : Orchestre Plus – Romain GANIER

L’association Orchestre Plus, qui existe depuis 2014 à Saint-Dié-des-Vosges, regroupe l’orchestre d’harmonie et l’orchestre symphonique de Saint-Dié sous la direction de David Hurpeau.

Romain GANIER, chargé de communication, est venu dans le studio de RCM pour parler à Cyrielle de l’association, et de la nouvelle saison 2018-2019 dont le prochain concert approche à grands pas : Les 1er et 2 décembre, le concert “Can you feel it” vous sera proposé par l’orchestre d’harmonie, un tribute de Mickael Jackson avec Houcis Camara en chanteur et danseur!