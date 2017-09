INTERVIEW : Raon D’Tours, Dimanche 10 Septembre 2017

La deuxième édition du Raon D’tours à lieu ce dimanche 10 Septembre 2017 , à la Trouche. Un rendez-vous familial, autour de la randonnée, 4 circuits de 7, 12, 16 et 28 kms et du VTT, 2 circuits de 19 et 30 kms.

Organisé par le Club Vosgien de Raon L’étape et de la Porte des Vosges, nous recevions Claude Janin, pour évoquer avec nous ce rendez-vous.

Inscriptions au 06.82.12.27.40 et renseignements sur cvraon.fr