Interview : Richard Garnier pour le Trail de Callunes

2 février 2017 Actualités

Ce samedi 4 février, à Ban-de-Sapt, se déroulera la 3ème édition du Trail de Callunes. C’est un rendez-vous pour tous les mordus de Trail qui se déroulera dans la nuit, et bien sûr en hiver, ce qui est unique dans le département des Vosges.

Le Jardin de Callunes

Une revalorisation du jardin de Callunes est au centre de ce projet mené par Richard et Ingrid, deux passionnés de nature. Les bénéfices serviront par conséquent à refleurir le jardin dès le printemps.

Le Trail de Callunes : Pour les sportifs, mais pas que!

Trois parcours seront donc disponibles : 11, 20 et 30 kms. De quoi faire plaisir à chacun, même si on n’est pas un spécialiste invétéré du trail! Le but ici, c’est donc le partage, la découverte, et le plaisir. C’est aussi le moment pour certains qui veulent découvrir ce sport.

Coordonnées

Si vous avez besoin de plus de renseignements, voici comment les joindre :

Numéros : 06 18 48 88 75 / 0615395295

E-mail : traildescallunes@yahoo.fr

Retrouvez ici le podcast de l’interview de Richard Garnier pour de plus amples informations sur le sujet :

