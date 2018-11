Interview : ROBIN, nouveau groupe Lorrain à écouter et ré-écouter!

C’est un groupe Lorrain qui est venu investir le studio de RCM dans la matinale de Cyrielle ce Mercredi 7 Novembre!

Ils sont deux, leur groupe s’appelle ROBIN. Il est composé de Robin VERDUSEN au chant et à la guitare et de Yannick MULLER à la guitare. ROBIN, c’est folk, c’est personnel, et ce sont des chansons dans lesquelles on s’identifie.

Ce groupe est tout nouveau, il vient tout juste de se former, et c’est la première fois qu’ils viennent en parler à un média! A vous de jouer chers auditeurs pour suivre de près leur avancée !

Voici l’interview complète, avec en exclusivité deux titres joués en live pendant l’émission :