Interview : Le Rucher Lunévillois du Château des Lumières

26 janvier 2017 Actualités Lunévillois Podcast

L’association Rucher Lunévillois du Château des Lumières, a débuté ses activités le 1er janvier 2016. C’est un projet ambitieux, le rêve un peu fou de quelques chevronnés, celui de faire vivre l’abeille au sein du Château de Lunéville. Un Rucher Ecole a été installé dans le parc même du Château.

Vous pouvez d’ailleurs vous initier à l’apiculture et découvrir ce pollinisateur par excellence, aujourd’hui en danger. L’ association propose un autre regard sur les problèmes liés à l’environnement et souhaite travailler au niveau local avec tous les acteurs, agricoles, forestiers et autres dans le but de préserver au mieux tous les pollinisateurs et pas seulement celui concernant les abeilles.

Ronald Stickelman, président de l’association et Alain Vige, vice-président et spécialisé en botanique, étaient nos invité ce matin.

Nous avons évoqués ensemble, la direction qu’ils souhaitent prendre avec leur association, leur souhait d’établir le dialogue avec les agriculteurs locaux, et bien sûr engagé la réflexion sur la direction à prendre afin d’éradiquer l’extinction de l’espèce.

Anthony