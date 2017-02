Interview – Saint Dié – Street Art Day

Le Street Art Day : c’est le nouvel événement organisé par 7 élèves de l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges. Ca se déroule ce samedi 11 février à l’espace Nicolas Copernic. C’est de 14h à 20H30 pour les expositions et ateliers, et à partir de 21H, divers artistes et DJ se relayeront jusqu’à 3H du matin! Retrouvez les horaires des ateliers sur leur site internet : http://www.street-art-day.fr

Pour les contacter :

par Mail :

Pour toutes questions : contact.streetartday@gmail.com

Responsable du site : yanndumas54230@gmail.com

Par téléphone :

Chef de projet : Yoann KOEPPEL 07 71 88 51 35

Responsable artiste : Edouard KELLER 06 98 24 19 95

Retrouvez ici l’interview de Yoann KOEPPEL (chef de projet) menée par Cyrielle :

