Interview : Stage de ski à la rayée

2 février 2017 Actualités Lunévillois Sport

Le foyer rural de Saint-Clément organise du 11 au 17 février 2017, un séjour de ski pour les adolescents a partir de 11 ans des villages du secteur ( Saint-Clément, Chènevières, Vathiménil, Laronxe, Flin et Ménil-Flin).

Le stage de ski se déroulera dans le chalet de la Rayée située a proximité des pistes de la Mauselaine à Gérardmer.

Le stage à pour but de faire apprendre les joies de la glisses ainsi que de les pratiquer dans une bonne humeur présente pendant toute la durée du séjour.

Au programme, principalement du ski alpin mais aussi du ski de fond, et pour les plus intrépides du monoski et des activités de détente en soirée.

Pour tous renseignements :

06 85 42 47 10 ou 06 89 32 18 40

choler.jeanjacques@free.fr

Site internet : http://www.foyer-rural-saint-clement.com/

Retrouvez l’interview de Jean-Jacques Choler, président du Foyer Rural de Saint-Clément :

Guillaume MARCEL.

Guillaume Marcel ado, rayée, saint-clement, ski