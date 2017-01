JOURNAL SPORTIF du 23 janvier

Report du match ANSL – Caen

Invaincue depuis sept matchs, toutes compétitions confondues, l’ASNL espérait étirer cette série flatteuse, ce samedi à Caen. Elle devra donc patienter puisque la rencontre a été reportée. En effet, la pelouse du stade Michel-d’Ornano est partiellement gelée.

Cela laissera donc un peu plus de temps aux Nancéiens pour préparer leur demi-finale de Coupe de la Ligue programmée mercredi 25 janvier, à Monaco.

Trois élèves du collège de l’euron en voyage a Dubaï

Trois élèves du collège de l’Euron à Bayon et membres de l’UNSS (union nationale du sport scolaire), ont été sélectionnés dans l’équipe académique UNSS pour représenter la Lorraine et la France aux Jeux du Golfe du 25 au 30 janvier à Dubaï, Au programme : triathlon, tennis de table, beach rugby et course dans les dunes.. Cette extraordinaire aventure clôture leur excellent parcours de quatre années au sein de l’association sportive du collège marqué notamment par un titre de champion de France

Biathlon en italie

Ce week-end la coupe du monde de biathlon se déroulait À ANTHOLZ-ANTERSELVA en Italie.

Le dernier tir debout de Quentin Fillon-Maillet a coûté le podium à l’équipe de France, hier, Le vosgien Fabien Claude a, quant à lui, limité la casse.

Après Simon Fourcade qui était chargé de lancer l’équipe de France, Fabien Claude était le deuxième étage de la fusée. Il réalisait même le deuxième temps des deuxièmes relayeurs sur les skis en étant le meilleur français dans ce domaine. Mais skier vite est une chose, il faut aussi viser le cœur de la cible. Et à ce petit jeu, les Français ont connu une déconvenue ce week-end et se hisse à la 7eme place, la 1ère revient a l’Allemagne, la deuxième à la Norvège et la 3eme a la Russie

Saut a ski à la Bresse

Ils n’étaient seulement que vingt et un sauteurs présents en haut du tremplin de La Bresse, hier. Point de championnat départemental, mais tout de même une manche de Coupe des Vosges.

La compétition a été dominée par Thomas Spenner devant l’ancien entraîneur-adjoint de l’équipe de France de saut à skis, Jean-Louis Arnould.

Après pas mal de galère, Tom Rochat a, quant à lui, pu à nouveau goutter à la saveur d’un podium.

Section foot dans les collèges de Lunéville

La section foot des collèges Bichat et Guérin a reçu la visite de Jérémie Moureaux, conseiller technique du District en charge du suivi des sections foot collège pour le département.

Il a assisté à la séance des quelque 30 élèves de la 6e à la 3e qui composent la section lunévilloise.

Les personnels administratif des deux collèges se sont joints à lui, ainsi que Franco Di Sangro, président du FC Lunéville, club support, accompagné de Luc Scheffmann et Ali Abdouch, intervenants techniques pour le club.

L’un des objectifs est de former des joueurs complets au niveau technique, mais aussi d’apporter un plus à ces jeunes sur les plans humain et scolaire.

L’accent a été mis sur cette dimension sociale essentielle.

A l’issue de la séance, Jérémie Moureaux a remis une dotation en équipement afin de souligner l’attachement du District à la section et son soutien logistique.

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

