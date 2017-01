Journal sportif : Lundi 9 janvier 2017

Annulation des 32ème de finale qui opposait le FCL a Chambly

Grosse déception ce week-end pour les fervent supporter du FC Lunéville qui on dû attendre jusque 11h samedi pour savoir si le match qui opposait le FCL à Chambly allait être jouez suite au condition climatiques. La réponse a été donné par le jeune arbitre Willy Delajod qui a pris ces responsabilité en annulant le match. En effet la pelouse du Stade Fenal, n’était pas praticable et n’était donc pas apte a accueillir un match de football, la question de la responsabilité a donc vite été posé.

Lunéville avait fait le nécessaire dés la réception mercredi de la bâche prêtée par la FFF, le FC Lunéville avait tout mis en œuvre pour que le match soit jouer samedi, ce qui a animé une grande déception au sein des joueurs et bénévoles qui avait préparé le terrain samedi dés 8h en ôtant la bâche et en retirant la glace qui s’était formée entre la bâche et la pelouse.

La responsabilité est donc reportée sur la FFF qui a sû se donner les moyens pour assurer les match Nancy-Besançon, Reims-Sarreguemines et Epinal-Strasbourg et non pour le match Lunéville-Chambly, ce qui a occasionnée des frais que les club n’avait pas prévue. En cas de victoire contre Chambly, le FC Lunéville recevra l’ AS Monaco en 16e de finale.

Les résultats des autres clubs lorrains dans la compétition.

Si le match du FCL a été annulé ça n’été pas le cas de l’ASNL qui a su faire le travail pour une qualification en 16ème de finale. L’équipe nancéienne s’est imposé 3-0 devant les 4300 spectateurs du stade local de Besançon qui joue en CFA2 avec 3 buts mis en 7 min par Hadji, à la 33eme minute, Robic à la 38 minute et Coulibaly a la 40ème minute. C’est donc avec les honneurs mais un peu déçu de leurs performances de deuxième mi-temps que les joueurs sont revenu à Nancy hier.

Sarreguemines s’est imposé 2 à 1 contre Reims , Metz qui a été éliminée 2 à 0 contre Lens et Strasbourg s’est fait une place en 16éme de finale 4-2 contre Epinal.

Résultats des différentes compétition de ski.

Alors que les pistes de ski vosgiennes ont tourné a plein régime ce week-end , les première compétitions ont débuté que ce soit local ou international, nous pouvons noté la performance du français Martin Fourcade qui est arrivé premier du Biathlon d’Oberhof hier en Allemagne, mais aussi la performance du vosgien Fabien Claude qui signe un record dans sa carrière en arrivant à la 23ème place du classement général, déçu il fera peut-être mieux pour la prochaine manche qui se déroulera à Ruhpolding en Allemagne.

Cela donne le ton pour le ski vosgien qui a de l’avenir, les jeunes pousses vosgiennes étaient du côté du Grand Bornand pour la première étape du championnat de France jeunes et ont obtenu de bon score de quoi ravir les club locaux.

La bressaude Delphine Claude était au top dans la coupe des alpes qui se déroulait en Scandinavie en remportant la 3eme place.

Et au terme des 30 kilomètres du Marathon de Bessans en style classique, Marion Colin est passée tout proche de la victoire. Elle doit se contenter de la deuxième place juste derrière Marie Kromer.

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Guillaume Marcel