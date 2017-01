JOURNAL SPORTIF : Lundi 16 janvier

Défaite du FCL face à Chambly

Après le report du match initialement prévu le 7 janvier, les camblysien ont su s’imposé face à Lunéville devant les 1500 spectateurs du stade Fénal, l’ambiance était au rendez-vous, mais des 90 minutes de jeu, la déception était perceptible le visage des supporteurs. Chambly a su s’imposer 2 buts à 0 , avec un but mis à la 56ème minute et un deuxième a là 88ème, nous étions sur place et nous avons recueilli les propos de Franco Di Sangro, président du FCL.

Les élus on sut apprécier le spectacle, Monsieur Lamblin Député Maire de Lunéville était aussi à notre micro.

C’est donc déçu mais fier que les joueurs se retirent la tête haute de la coupe de France.

Coupe de Monde de Handball

En ce moment, se déroule la coupe du monde d’Handball en France, La France se classe première de son classement avec 6 points et 3 victoires dans le Groupe A, dans le Groupe B c’est la Slovénie qui est première, dans le groupe C, l’Allemagne est première et dans le groupe D, c’est la suède qui se place première du classement, prochain match pour l’équipe de France demain contre la Russie à 20h45.

Résultats des différentes compétition de ski.

Nous parlions de la performance de Fabien Claude à Oberhof la semaine dernière au biathlon, ce n’était que partie remise ce weekend, et les français on su faire leur marque ce week-end à Ruphloding, Martin Fourcade est de nouveau arrivée première, et accompagné en 3ème position de Marie Dorin-Habert, Anais Chevalier se classe 8eme.

Écoutez l’édition complète présentée par Guillaume:

Guillaume Marcel