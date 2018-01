La galette des rois (05/01/18)

Mélissa nous dit tout sur la galette des rois ! Son histoire, ses déclinaisons, et puis sa préparation bien sûr !

Pour une galette de 4/6 pers, il vous faudra 2 disques de feuilletage pur beurre de 24cm de diamètre.

Une crème frangipane et non une crème d’amande (la simple différence, c’est qu’il y a de la crème pâtissière dans la frangipane).

– Crème pâtissière :

100g de lait entier

2 gousses de vanille

1 jaune d’oeuf

25g de sucre semoule

10g de Maïzena

Réaliser une crème pâtissière, faire bouillir le lait avec la vanille fendue en deux et grattée puis passer au tamis pour retirer les gousses.

Mélanger les jaunes, le sucre en poudre et la fécule., verser le lait bouillant sur le mélange et cuire jusqu’à ébullition

Débarrasser, filmer au contact et réserver au réfrigérateur

– Crème d’amande :

75g de beurre

75g de sucre

75g de de poudre d’amande de qualité

10g de Maïzena

1 gros œuf (75g) voir 2 petits

100g de crème pâtissière (recette au dessus)

8g de rhum

Fouetter le beurre pommade avec le sucre. Ajouter l’œuf, la poudre d’amande, le sel et la fécule. Homogénéiser l’ensemble à l’aide d’une spatule.

Pendant ce temps fouetter à part la crème pâtissière pour la lisser et ajouter le rhum.

Incorporer la pâtissière rhumée au 1er mélange. Mélanger la préparation pour obtenir une texture lisse et homogène.

Votre crème d’amande dite « frangipane » est prête !

Mettre celle-ci dans une poche à douille munie d’une douille unie. Réserver au frais pour le montage.

Prendre un premier disque de pâte feuilletage, sur celui-ci pocher la crème frangipane jusqu’à 1 cm du bord et mettre une fève.

A l’aide d’un pinceau et d’eau, humidifier le bord de la pâte. Disposer alors le deuxième disque et souder les bords.

Avec la pointe d’un couteau, chiqueter les bords. Dorer une première fois à l’œuf entier battu le dessus de la galette et réserver 30 minutes au frais. Dorer une deuxième fois et réaliser le rayage de la galette avec la pointe d’un couteau.

Réserver au frais 30 minutes de plus.

Préchauffer le four en chaleur tournante à 180°C.

Enfourner 20 minutes à 180°C puis baisser la température du four à 160°C et laisser cuire 1h10 de plus.

Voici la recette de la Pâte feuilletée inversée

Les quantités sont pour la réalisation d’une galette de 24cm de diamètre.