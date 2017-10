Marine, diététitienne chez Naturhouse à Saint-Dié, fait un tour complet sur le sujet du Gluten. On en parle de plus en plus. Marine dénoue le vrai du faux dans cette chronique, en expliquant ce qu’est exactement le gluten, en faisant la différence entre intolérance et hypersensibilité, en passant par les régimes sans gluten, ou « gluten-free » :