LE PAIN D’ÉPICES avec Gaël Volland – Miels et Saveurs des Vosges (03/11/17)

C’était une chronique assez spéciale ce vendredi 3 novembre! En effet, Cyrielle et Mélissa ont pu accueillir leur premier invité! Il s’agit de Gaël Volland, chef d’exploitation apiculteur à Miels et Saveurs des Vosges. Ca se trouve 50, rue Denfert Rochereau à Raon L’Etape! Il nous a donné la recette des fameux pains d’épices et puis quelques astuces à l’approche de l’hiver!

Site internet : https://www.miels-et-saveurs-des-vosges.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/miels88/