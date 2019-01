Le temps d’un stage !

Alors, c’est Juline. Je suis en stage de découverte professionnelle pendant une durée de 4 jours je serais aux côtés de Cyrielle, Eloïse et Céline. Je suis au collège de Baccarat en classe de troisième.

Premier jour : je suis restée discrète, c’est aussi pour cela que vous ne m’avez pas entendue mais pendant mon temps d’observation j’ai pu observer tous les faits et gestes de Cyrielle. On aurait dit une actrice de cinéma, toujours souriante, joyeuse et de bonne humeur.

Derrière son micro et avec son casque sur les oreilles elle enflamme le ‘dance floor’.

Vous ne le savez peut-être pas mais avec son ordinateur, c’est une magicienne tout comme Eloïse et Céline. Avec Eloïse, j’ai découvert comment chercher du travail pour en faire un document audio mais elle ne fait pas que ça. Elle contacte aussi des associations pour qu’elles puissent se présenter à l’antenne. Avec son ordinateur, c’est une magicienne qui transforme des erreurs en réussite.

“Salut c’est moi Juline, je marche vers Rcm, j’ai de nouveaux contacts tous ensemble on rigole !”

Deuxième jour : vous m’avez souvent entendue. Cyrielle m’a donné le privilège de parler dans ses micros. J’ai d’abord présenté une partie de l’horoscope que j’ai ensuite répété 3 fois dans la matinée, puis les titres de chaque information locale et j’ai présenté les 3 chroniques que j’avais préparé la veille. Les thèmes étaient divers, j’ai d’abord parlé du programme télé du soir, après j’ai présenté un film en partenariat avec le cinéma l’Empire de Saint-Dié.

” J’ai fait la chronique ‘Le saviez-vous ?’, sur un sujet pas très flatteur : le fromage italien aux asticots. “

Troisième jour : j’étais vraiment à l’aise et j’ai continué à présenter les informations locales, l’horoscope, le programme télé et cinéma. Après le petit déjeuner, j’ai parlé avec la troisième magicienne de la radio : Céline, elle contacte les entreprises pour faire de nouveaux partenariats. Elle propose des tarifs pour faire des spots publicitaires et après, comme par magie, elle les transforme en documents audio.

En plein travail …