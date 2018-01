LES CONFITURES DU PRE DE LA SCIE (26/01/18)

Marie-Jeanne Guizot était présente dans le studio pour nous présenter sa petite entreprise : Les confitures du pré de la scie! Mélissa a mené l’interview :

Voici la recette de Fabrice Krencker, élu en 2010 Meilleur Confiturier de France :

Recette Confiture de Carnaval (fruits exotiques aux confettis et serpentins)

Ingrédients pour environ 8-9 pots standard de 350g :

• 500g net égoutté de litchis, décortiqués, dénoyautés (acheté en boite).

• 500g net égoutté d’ananas en tranche (acheté en boite)

• 500g net de bananes épluchées et coupées en petits cubes de 1x1cm

• 500g pulpe intérieure (avec les pépins) de fruits de la passion

• 100g cubes de fruits confits colorés (comme on met dans les cakes) = confettis

• 100g de lassos (confiserie fantaisie en forme de lacets) coupés en 10cm = serpentins

Couper les 500g de litchis et les 500g de tranches d’ananas en petits morceaux les verser dans une petite casserole.

Faire chauffer à feu très doux pour faire dégorger le jus en remuant délicatement sans faire de purée.

Verser dans une passoire pour enlever 300g de jus. Reste donc 700g de pulpe litchis-ananas que vous verserez dans la bassine à confiture.

Ajouter dans la bassine les 500g de bananes et les 500g de pulpe de fruit de la passion. Vous aurez donc 1,7kg de fruits dans la bassine. Passer quelques coups de mixer pour homogénéiser la texture des fruits.

Rajouter 1,7kg de sucre cristallisé et laisser cuire environ 20 mn en remuant continuellement.

Lorsque la confiture à la bonne consistance, rajouter les confettis, et les serpentins.

Remplir à chaud, capsuler et retourner 5mn les pots pour pasteuriser le couvercle.

Bonne dégustation