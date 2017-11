Marché de Noël des Amis de l’école de Thiaville (08/12/17)

Le vendredi 8 décembre, l’association des Amis de l’école organise son second marché de Noël au gymnase de Thiaville-sur-Meurthe. Vous pourrez y retrouver des idées cadeaux et y déguster un bon vin chaud! Emilie Tornier, co-organisatrice et secrétaire de l’association, est venue nous en parler au studio.

Vous retrouverez dans le podcast ci-dessous tout ce qu’il y a à voir avec l’association des Amis de l’école et puis toutes les informations concernant leur marché de Noël !

Rendez-vous au gymnase de Thiaville-sur-Meurthe vendredi 8 décembre à partir de 17H30!