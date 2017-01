Revue de presse : 20 janvier 2017

La chaîne du froid des restos du coeur de Lunéville:

Distribuant des denrées périssables aux personnes en difficulté, les restos du coeur sont soumis à de strictes règles sanitaires. Jean-Louis Meyer, le responsable des Restos du cœur de Lunéville, sait que la règle n’est pas la même pour tous : les commerçants sont tenus de respecter la chaîne du froid pour les produits, les associations caritatives qui distribuent des denrées alimentaires sont soumises à ces mêmes règles, ce qui est normal, mais elles doivent aussi ne donner des aliments surgelés qu’aux bénéficiaires ayant apporté un sac congélation pour le transport. On leur en donne un lors de la première visite. Depuis mi-novembre et jusqu’au 10 mars, l’association distribue les lundis après-midi et jeudis toute la journée, de quoi faire des repas à près de 300 foyers, soit environ 750 personnes cet hiver. Une fois par an, ils reçoivent la visite surprise des services vétérinaires et des services de l’Union européenne qui vérifient tout. Armand Barbe, le responsable de l’approvisionnement du centre de Lunéville, vérifie les thermomètres placés dans tous les huit congélateurs et la chambre froide de l’association et si la température à l’intérieur des camions frigorifiques qui les livrent est bien de – 22°C.

Election de la CC3M:

Ce n’était pas un grand cercle, mais un grand carré autour duquel se sont installés les 61 délégués de la nouvelle intercommunalité née de la fusion du Val de Meurthe (sauf la commune de Rehainviller), du Bayonnais et d’une partie de la Mortagne, à l’espace Gaudel de Bayon, mercredi soir. Soit 37 communes, dont les deux cités cheminotes de Blainville et Damelevières dépassant les 3.000 habitants chacune. Philippe Daniel, maire de Vigneulles, l’a emporté avec 36 voix contre 25 à son adversaire. A bien y regarder, ce décompte correspond à peu près aux rapports de force entre les petites et plus grandes communes. Ghislain Demonet, le maire de Blainville sur-l’Eau, absent, ne s’est finalement pas présenté, et Jacques Baudoin maire de Bayon n’a ni postulé ni à la présidence ni à la vice-présidence, mais a été élu au bureau.

S’installant à la place laissée libre par le doyen d’âge, le maire de Vigneulles en venait aussitôt à la suite de la soirée en souhaitant que les vice-présidences soient représentatives des territoires avec un équilibre entre le rural et l’urbain.

Hausse des ventes de vêtements à Saint-Dié :

En pleine période de soldes, les températures négatives et la neige ont boosté les ventes d’articles chauds et les équipements hivernaux à Saint Dié des Vosges. Pour le reste, les commerçants sont moins enthousiastes. A trois semaines de la fin des soldes, le général Hiver a donné un sérieux coup de pouce aux commerçants spécialisés dans la vente de chaussures confortables, de vêtements chauds et d’accessoires. Sur le reste des articles, la tendance est plutôt à la baisse par rapport à l’hiver dernier. Plusieurs commerçants déodatiens partagent le même constat : les personnes se sont équipées dès que la neige a commencé à tomber. Les rigueurs de l’hiver dopent les ventes de chapeaux, casquettes, bonnets, et même des chapka!

Coupure d’électricité sur un quartier de Celles-sur-Plaine

Alors que les habitants du secteur du Niérupt se retrouvaient sans électricité, ils ont d’abord pensé à un pic de consommation, suivi d’une coupure programmée. Mais au final ce n’était pas la cause de la coupure qui a eu lieu, entre lundi 22 h 30 à mardi 10 h 30 puis entre 14 h 30 et 15 h 15. Une nuit au noir le plus complet, y compris sur la voie publique. Au menu, Un bon coup de froid avec une température avoisinant les moins 6°. Pas de chauffage, pas d’éclairage, et pas de télé. Les habitants ont été contraints d’accepter moins de confort, comme le demandait les responsables des agences de la maîtrise de l’énergie ! Les heures passant, il fallait admettre qu’il ne s’agissait pas d’une coupure programmée, A Nancy les écrans informent des chutes d’arbres sur les lignes… Mais pas la défaillance d’un transformateur pour Les techniciens qui ont été prévenus par des particuliers ont dû remplacer un transformateur, à la hauteur du pôle sports nature.

Écoutez l’édition complète présentée par Cyrielle et Guillaume:

