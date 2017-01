Revue de presse : Jeudi 12 Janvier 2017

Election sans grande surprise pour la nouvelle communauté de commune du territoire de Lunéville à Baccarat :

Mardi soir, 10 janvier 2017, Laurent de Gouvion Saint Cyr a été élu Président de la nouvelle intercommunalité, la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat (CCTLB). Une élection au premier tour pour l’ancien président de la Communauté de Communes du Lunévillois, seul candidat en lice pour le scrutin qui a eu lieu, lors du premier conseil communautaire tenu dans l’amphithéâtre de l’IUT, devant une assemblée de quelque 150 personnes.

Cette nouvelle communauté d commune qui résulte de la fusion entre deux intercommunalités (la CC du Lunévillois et la CC des Vallées du Cristal), 9 communes de la CC de la Mortagne et la commune de Rehainviller regroupe désormais 43 000 habitants et devient la plus importante collectivité du Sud de la Meurthe-et-Moselle. C’est donc l’un des artisans de cette fusion, Laurent de Gouvion Saint Cyr, qui a été désigné par les nouveaux conseillers communautaires premier Président de cette collectivité naissante.

Christian Gex Maire de Baccarat, a quant à lui été elu 1er Vice président délégué au finance on l’écoute également.

Des propos recueilli par Guillaume Marcel

La zone artisanale de Rambervillers va s’agrandir en 2017 :

A l’occasion de la cérémonie des vœux, Jean-Pierre Michel , le maire de Rambervillers a le point sur les projets de cette nouvelle année et a évoqué les projets pour 2017, à savoir : la poursuite du programme de réfection de la voirie, des trottoirs, l’amélioration du cadre de vie, l’accessibilité des bâtiments communaux recevant du public, le programme pluriannuel de restauration de la face nord de l’église du parvis jusqu’au clocher, la rénovation du centre-ville.

Cette année, il est prévu d’installer un système de caméras de vidéo surveillance ainsi que de modifier l’amplitude de l’horaire d’ouverture du bureau de police.

L’extension de la zone artisanale où une nouvelle entreprise vient de s’installer, ainsi que la fusion de 3 entreprises dont l’effectif actuel de 54 salariés va passer à 135.

Les taux d’imposition communaux seront maintenus en 2017, il ne sera pas proposé d’augmentation.

Inauguration de la Maison de Service Au Public à Saint-Dié-des-Vosges :

Une Maison de Services Au Public – MSAP – a été officiellement inaugurée ce mardi matin à Saint-Roch, par le maire de Saint-Dié-des-Vosges David Valence, le premier vice-président de la grande intercommunalité déodatienne Roger Cronel et le sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges Laurent Monbrun.

Cette nouvelle structure d’accueil, d’aide et d’accompagnement est située au 1 rue Baldensperger, Elle vient remplacer le Relais de Services Publics.

Animée par Handa Atmaca, la MSAP accueille le public à raison de 21 heures par semaine.

Ouverts à tous, et non pas uniquement aux habitants de Saint-Roch, ses 2 étages sont notamment équipés de 5 postes informatiques, d’une salle de réunion, d’un bureau et d’une petite cuisine.

Concrètement, une MSAP a pour vocation d’apporter une réponse aux besoins des citoyens éloignés des opérateurs publics, en particulier en zones rurales et périurbaines, en amenant ces services de proximité au plus près de celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Impulsé il y a maintenant 2 ans par l’actuelle équipe municipale, ce projet représente une enveloppe de 156 000 euros, dont 69 000 euros de travaux réalisés par des entreprises locales. Sur cette enveloppe, 124 000 euros – soit 80% – ont été subventionnés par l’Etat, au titre du Contrat de Ville 2015-2020.

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony