Revue de presse : Jeudi 15 Décembre 2016

15 décembre 2016 Actualités Baccarat Déodatie Lunévillois Raon-L'étape Revue de Presse

Un pompier gravement blessé à l’usine Egger de Rambervillers :

Un feu s’est déclaré ce mercredi matin, vers 9 h 30 dans le silo coupe-feu de l’usine Egger de Rambervillers. Trois pompiers ont été intoxiqués pendant l’intervention. L’un d’eux a été hospitalisé à Strasbourg.

L’adjoint au chef de centre rambuvetais a accédé par l’échelle extérieure à la trappe du silo située à une vingtaine de mètres du sol pour contrôler l’intérieur. Lorsqu’il a ouvert la porte, il a inhalé du monoxyde de carbone avant de tomber inconscient sur la plateforme. Ses collègues se sont précipités pour lui porter secours à l’aide d’une nacelle appartenant à l’entreprise. Et à leur tour, ils ont été pris de malaise, sans toutefois perdre connaissance.

Le pompier le plus fortement intoxiqué a repris connaissance. Son pronostic vital n’est pas engagé. Les médecins ont décidé de l’évacuer vers l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg à bord de l’hélicoptère du Samu Lorraine.

Le silo contenait de la sciure stock tampon destinée à la fabrication des panneaux.

Il y a deux mois, un incendie s’était déjà déclaré dans cette réserve où, en principe, il ne devrait y avoir ni embrasement, ni étincelle. Les gendarmes de Rambervillers sont chargés de l’enquête. Au sein des salariés, aucune personne n’a été intoxiquée.

Une démarche citoyenne à Badonviller :

Des citoyens du BlamBaCir se sont retrouvés en salle du conseil, prêts à s’investir dans une action pour lutter contre la malbouffe.

Tous se sont réunis afin d’apporter des solutions intermédiaires et faire évoluer les mentalités sur les circuits d’approvisionnement en nourriture.

Leur projet, intitulé « circuit court », se compose de plusieurs grandes lignes : recenser les producteurs locaux et éditer un répertoire de leurs noms ; favoriser la promotion et inciter les consommateurs à se tourner vers eux ; encourager les producteurs à réfléchir aux moyens de faciliter ce type d’approvisionnement ; et avec, pourquoi pas à plus long terme, la création d’une Coop et d’une monnaie locale.

A court terme, ils se sont donnés pour mission de démarcher la future ComCom de Vezouze en Piémont afin de travailler main dans la main avec les élus et de créer un comité consultatif, et d’organiser sur l’année 2017 une, voire deux, manifestations du type marché de producteurs locaux pour se faire connaître et amorcer un changement dans la façon de consommer au quotidien. Cette démarche vient avant tout d’une envie de revenir aux sources grâce à une nourriture de saison saine et de proximité.

Pour suivre le mouvement, toute personne intéressée par la démarche peut prendre contact avec Philippe Miot ou Xavier Flammand.

Faits divers en Lunévillois :

Pour une raison indéterminée, une conductrice qui descendait de l’ancienne route d’Einville à l’entrée de Lunéville vers 10 h ce mercredi, s’est engagée sur la RD914 sans marquer d’arrêt. Un monospace arrivant d’Einville-au-Jard, l’a alors percutée de plein fouet. La force du choc a projeté la petite voiture sur l’autre voie, une nouvelle fois percutée. Un semi-remorque qui remontait en sens inverse la départementale, arrivant de la ville, n’a pu l’éviter.

Les pompiers de Lunéville ont dû désincarcérer la victime. Cette femme de 59 ans, blessée gravement et médicalisée par le SMUR, a été évacuée vers l’hôpital Central de Nancy. Les deux hommes de 45 et 70 ans, du monospace, blessés légèrement ont été dirigés vers le centre hospitalier lunévillois. Le chauffeur du camion est indemne.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’accident.

Écoutez l’édition complète présentée par Anthony:

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony