Revue de presse : Jeudi 16 février 2017

16 février 2017 Actualités Baccarat Déodatie Lunévillois Raon-L'étape Revue de Presse

Six mois de prison pour avoir tiré sur son ex-beau-père à Raon-L’étape :

C’est un homme nerveux qui s’est présenté dernièrement à la barre du tribunal d’Épinal. Un comportement logique lorsqu’on connaît la peine encourue par le prévenu : sept ans de prison.

Il faut dire que cet homme de 30 ans n’a pas fait dans la demi-mesure le 29 juillet dernier. Ce jour-là, le prévenu est en conflit avec son ex-compagne qui ne lui a pas laissé leur enfant car il était ivre. Dans la même journée, il lui envoie un texto avec la photo d’un pistolet à air comprimé qu’il vient d’acheter. Ce SMS inquiète l’ex-compagne car elle pense qu’il s’agit d’une arme létale, ce qui l’incite à se réfugier chez ses parents à Raon-l’Étape.

Mais l’ancien conjoint sait très bien où elle se trouve et arrive chez son ancienne belle famille avec le pistolet en main et vide le chargeur complet, soit 14 billes de plomb, sur le père de son ex-compagne, son ancien beau-frère et la fille de ce dernier, alors en bas âge.

Le père est touché à la joue, au genou et à la main. L’ex-beau-frère affirme qu’une bille a frôlé son crâne tandis que la petite fille a été éraflée au niveau de la joue.

Face aux juges, le prévenu affirme qu’il voulait, au départ, se suicider devant son ancienne belle famille.

S’il a changé d’avis, c’est suite aux paroles de son ex-beau-père qui lui aurait dit qu’il n’était pas capable de tirer.

Bien que le prévenu regrette son, la substitut du procureur, Isabelle Rameau, doute de la prise de conscience du prévenu depuis ces événements.

Elle souligne aussi son taux d’alcoolémie affiché au moment des tirs à savoir 1,52 gramme par litre de sang.

L’affaire va coûter au prévenu douze mois de prison dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve.

Une interdiction de détenir une arme d’une durée de cinq ans a aussi été prononcée à son encontre.

Fermeture de classe et colère du maire à Senones :

Chef-lieu de canton destitué, hôpital fermé, gendarmerie déplacée, communauté de communes supprimée… c’est maintenant l’Education nationale qui s’en prend aux écoles, avec la suppression d’une classe élémentaire et de la Section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa) au collège…

Une annonce qui a mis le feu aux poudres du conseil municipal par la voix de son maire Jean-Luc Bévérina. Pourtant les efforts de la commune de Senones pour le regroupement des écoles, dans le but de donner aux enfants un cadre plus moderne et plus fonctionnel, ont été conséquent, s’élevant à 3 millions d’euros injectés dans des travaux de remise en état des bâtiments de Perrin-Sand, une opération menée avec l’approbation et l’encouragement des représentants de l’Education nationale, des économies d’énergie et un fonctionnement plus pratique pour les parents.

Lors de la réunion du conseil municipal de lundi, une motion était votée à l’unanimité des élus présents, marquant le mécontentement général et en représailles, la suspension immédiate du projet d’accueil des deux classes de La Petite-Raon.

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony