Revue de presse : Jeudi 19 Janvier 2017

19 janvier 2017 Actualités Baccarat Déodatie Lunévillois Raon-L'étape Revue de Presse

François Hollande en visite dans les Vosges :

François Hollande poursuit ses visites dans les départements français,il sera donc de passage le vendredi 20 Janvier dasn les Vosges et vient ici valoriser le travail d’entreprises lorraines dans les deux secteurs du bois et du textile, deux savoir-faire vosgiens.

Le Président de la République visitera les ateliers de la société WM 88 à Châtenois. Le fabricant de meubles de cuisines, de salles de bain et de dressings en kit pour les grandes surfaces de bricolage emploie près de 150 personnes. Autour de la filière bois, François Hollande prévoit de faire encore un arrêt, l’Ecole Nationale Supérieure des Technologies et des Industries du Bois.Le dernier rendez-vous de la journée de vendredi est prévu à Gérardmer à l’usine textile Garnier-Thiébaut. La société conçoit et tisse des collections de linge de maison haute gamme pour la restauration et l’hôtellerie. Une première usine a été créée en 1870 dans les Vosges, labellisée « Entreprise du patrimoine vivant » depuis 2006.

Le collectif « Ca suffit » dit non à une nouvelle antenne à Baccarat :

Lundi, Christian Gex, maire de Baccarat, avait convié l’ensemble de ses administrés à venir « entendre et s’exprimer » sur le sujet via une réunion publique avec deux techniciennes de Tower-Cast (près de 1.700 fréquences FM en France et plus de 2.700 sur le marché de la TNT), la société retenue par le CSA pour ériger et exploiter l’antenne en question.

Pour l’heure, le permis de construire instruit par un organisme indépendant de la municipalité n’est point encore signé et s’il l’était, les travaux seraient dépendants des résultats d’appels d’offres lancés par Tower-Cat à la recherche de clients intéressés par ce mât haut de 40 mètres qui serait situé à quelques pas d’un premier existant (46 m) depuis une trentaine d’années.

Lundi soir, après que certains ont écouté les représentantes de Tower-Cast quand d’autres ont été hermétiques à toutes précisions, chacune des parties est restée sur sa position. Une réunion qui aura eu le mérite de partager les points de vue mais qui a été d’une manière générale boudée par les habitants.

En effet, outre les élus, il ne restait pas vingt personnes venues s’enquérir des problèmes évoques tant sur la santé que sur l’esthétisme environnemental. Dans un avenir immédiat, le collectif a décidé d’organiser une marche citoyenne dont le déroulé doit êre évoqué prochainement.

Un point chaud pour les sans-abris à Saint-Dié-des-Vosges :

Le dispositif « temps froid » est mis en place lorsque les températures ressenties dans la journée sont comprises entre -5 °C et -10 °C. Le niveau 2, « grand froid », entre -10 °C et -17 °C, s’applique actuellement dans les Vosges. A la demande du préfet, les antennes locales de la Croix-Rouge étaient mobilisées sur le département, hier en fin d’après-midi, et donc celle de Saint-Dié sous la responsabilité du docteur Rouleau. Les bénévoles étaient donc présent dans le hall de la gare dès 19h, pour servir café, thé ou autres soupes. Il est à espérer que l’opération sera reconduite.

Écoutez l’édition complète présentée par Anthony:

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony