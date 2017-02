Revue de presse : Jeudi 2 Février 2017

La CC3M voit le jour :

Ce n’est pas une nouveauté, depuis le 1er janvier plusieurs nouvelles intercommunalités ont vues le jour c’est le cas de la CC3M, entendez (Moselle, Mortagne et Meurthe), née de la fusion du Val de Meurthe (sauf la commune de Rehainviller), du Bayonnais et d’une partie de la Mortagne. Soit 37 communes, dont les deux cités cheminotes de Blainville et Damelevières dépassant les 3.000 habitants chacune.

Lors des élections c’est Philippe Daniel, maire de Vigneulles qui a été élu président de la com com avec 36 voix contre 25 pour son adversaire, Christophe Sonrel, maire de Damelevières.

Si les villages semblent sortir gagnant de ces élections, Philippe Daniel ne voit pas du tout cette présidence comme une opposition aux bourgs-centre.

Des propos recueilli par Guillaume Marcel

Naissance de Bébé Signe au Kfé poussettes des Epis à Lunéville :

Les familles fréquentant ce lieu de rencontre tournant autour de la parentalité, ont pu se familiariser avec une nouvelle forme d’expression délivrée par l’atelier de signes de l’association Bébé signe 54, nouvellement implantée dans le Lunévillois. Des ateliers proposés à destination des familles entendantes, basés sur la communication gestuelle associée à la parole. Des mots de la langue des signes française sont utilisé mais pas sa syntaxe, pour demander par exemple à l’enfant s’il veut dormir. Le but, est que l’enfant verbalise , les signes ne se substituant pas à la parole. L’enfant peut ainsi se faire comprendre plus aisément. Une manière d’évite colère et pleurs liés à la frustration de ne pas se faire entendre. Si cela reste une nouveauté en France sachez tout de même qu’outre Atlantique la méthode est connu depuis 1980.

Une déodatienne devait se marier avec Abdel Kermiche :

Dans les colonnes de Vosges Matin, ce matin la jeune femme, convertie à l’islam, habitante de Saint-Dié-des-Vosges, explique qu’elle a été en contact, pendant huit mois, avec le terroriste Abdel Kermiche, l’homme qui a assassiné le père Hamel près de Rouen.

Elle devait même partir le rejoindre 15 jours avant les faits mais n’a pu le faire faute de moyens.

Dans cette interview elle explique les raisons de son rapprochement avec l’Islam et sa prise de conscience suite à la perquisition en Septembre et décembre dernier dans l’appartement de sa mère, qui fût pour elle, je site comme un électrochoc.

Pour rappel la jeune femme avait été condamnée le 26 janvier dernier à 8 mois de prison avec sursis.

