Revue de presse : Jeudi 26 Janvier 2017

26 janvier 2017 Actualités Baccarat Déodatie Lunévillois Raon-L'étape Revue de Presse

Le BTP se maintien en Déodatie :

L’année 2016 a été marquée par une certaine stabilité dans le secteur du bâtiment. L’activité, soutenue par les bailleurs sociaux, est contrastée d’un corps de métiers à l’autre.

Les artisans observent localement une certaine stabilité, même si certains secteurs d’activité semblent mieux résister que d’autres.

Globalement, les secteurs de la charpente, la couverture ou encore de l’isolation résistent assez bien. En revanche, la maçonnerie ou la plâtrerie sont en plus grande difficultés

Un maintien dû également à un coup de pouce des bailleurs sociaux, Vosgelis mais aussi le Toit Vosgien ont permis, en 2016, de maintenir une activité non négligeable pour la filière. Le Toit Vosgien a par exemple lancé une opération de rénovation de fa- çon passive de 170 à 200 logements par an. C’est bien pour les locataires qui bénéficient de baisses de charges importantes, mais aussi pour les artisans du secteur : 35 000 € par logement au Toit Vosgien. Tout compris, le marché annuel est de l’ordre de 10 millions d’euros pour ce bailleur social.

Arthur seul en tête :

Le prénom masculin a été donné huit fois à la maternité en 2016. Arthur, seul en tête du palmarès des prénoms de l’année, est talonné par Gabriel, Jules, Léo, Raphaël, Sacha et Timéo, choisis à sept reprises.

Louis et Noa complètent le podium (6 fois) juste devant Nathan (5 fois). Viennent ensuite Enzo, Loan, Lucas, Noé, Théo (4 fois)… Des statistiques lunévilloises relativement conformes au palmarès national, qui place Lucas comme étant le prénom masculin le plus attribué en France en 2016 (devant Hugo, Raphaël, Jules et Léo), où Arthur se retrouve au 8e rang.

Chez les filles, la première marche du podium est partagée par quatre prénoms (Capucine, Gabrielle, Jade et Rose. Des choix qui se démarquent quelque peu de la tendance relevée au niveau national puisque Capucine n’apparaît qu’au 38e rang du palmarès des prénoms de filles préférés en 2016, loin derrière la première dédié aux Chloé. Que ce soit du côté des garçons ou des filles, une tendance perdure, installée depuis quelques années déjà, qui incite les parents à se tourner vers des prénoms courts. Des prénoms qu’il a fallu trouver pour 582 enfants (318 garçons et 413 filles) nés à Lunéville en 2016, contre 551 en 2015 et 642 en 2014.

Une année 2016 bien remplie pour les militants déodatiens du groupe 179 d’Amnesty International :

Jeudi dernier, les membres du groupe 179 d’Amnesty International de Saint-Dié-des-Vosges ont tenu leur assemblée générale, en présence de l’adjointe Marie-José Loudig.

Durant ces assises annuelles, les militants déodatiens ont dressé le bilan de l’année écoulée. Une année caractérisée par des actions variées, des partenariats fructueux et une vente de livres au succès renouvelé.

Le groupe compte un effectif de 13 membres, après le renfort d’une nouvelle venue, et le rapport d’activité a présenté les multiples rendez-vous qui ont ponctué l’année, sous différentes formes.

Ainsi, dans le cadre de la campagne « crapules et vacances », des militantes ont rencontré le député pour lui demander de soutenir un projet de loi visant à poursuivre sur notre territoire les auteurs de crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou génocide. Car aujourd’hui, ces criminels peuvent passer leurs vacances en France très tranquillement, nos lois ne permettant pas qu’ils soient poursuivis.

Les bénévoles ont également tenu des stands d’information et de collecte de signatures pour faire progresser la défense des droits humains, lors de différents temps forts : « Un jardin dans ma ville » en mai, le FIG et le défilé de la Saint-Nicolas. Les passants ont ainsi été invités à signer des pétitions sur différentes thématiques : lutte contre les discriminations, les mariages forcés, la torture, les violences policières…

Depuis peu, le groupe travaille sur un nouveau dossier d’intervention : le cas de l’Amérindien Léonard Peltier, incarcéré depuis 1976 aux Etats-Unis pour un crime qu’il n’a pas commis, qu’Amnesty International considère comme un prisonnier politique. Les militants envoient donc de nombreuses lettres pour demander sa libération tout en mobilisant l’opinion publique.

Plus de 1000 lettres ont été écrites par leurs soins pour défendre les personnes dont les droits sont bafoués.

Le week-end des 20 et 21 février 2016, la vente de livres d’occasion a connu une belle affluence et attiré de nombreux acheteurs. Une récompense pour tout le travail fourni par les militants : collecte, tri, puis manutention de plus de 700 caisses de livres. La prochaine vente est prévue les samedi 18 et dimanche 19 février prochains à l’Espace Nicolas-Copernic.

Écoutez l’édition complète présentée par Anthony:



Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony