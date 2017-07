Revue de presse : Jeudi 27 Juillet 2017

– Le remplissage des piscines à usage privé d’une capacité supérieure à 1 mètre cube sauf si la mise en eau d’un bassin en construction est nécessaire à l’installation des dispositifs de protection.

– Le lavage des véhicules sauf dans les stations professionnelles

– Le lavage des voiries et des trottoirs, le nettoyage des terrasse et façades sauf dérogation pour salubrité publiques

– L’arrosage des pelouses et espaces verts publics ou privés

– L’arrosage des jardins potagers de 8h à 20h ;

– L’alimentation des fontaines publiques en circuit ouvert

– Le remplissage des plans d’eau excepté pour les activités commerciales

Ces interdictions s’appliquent, qu’il s’agisse d’eau provenant du réseau d’alimentation public, de prélèvements dans les cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement ou de puits personnels.

Des mesures spécifiques sont également prises pour les usages industriels et commerciaux, pour la gestion des ouvrages hydrauliques et de la navigation, ainsi que pour les rejets dans le milieu naturel.

L’ensemble de ces dispositions est applicables jusqu’au 31/07/2017.