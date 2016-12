Revue de presse : Jeudi 29 Décembre 2016

29 décembre 2016 Actualités Baccarat Déodatie Lunévillois Raon-L'étape Revue de Presse

Signature d’un protocole de sauvegarde à Anould (88) :

Le maire d’Anould près de Saint-Dié, Jacques Hestin, est responsable de la sauvegarde et de la prise en charge des besoins immédiats de la population en matière de ravitaillement. Il a signé un protocole d’accord relatif aux produits de première nécessité, dans le domaine alimentaire.

Une action engagée en 1999 lors de la tempête qui s’était déroulée peu de temps avant Noël et avait perturbé le bon fonctionnement de la vie communale. Ayant dû faire face à des incidents comme des pannes d’électricité, des arbres coupés… Des obligations incombaient à la municipalité afin de faire face à d’autres catastrophes, qu’elles soient naturelles ou accidentelles.

Un protocole qui charge le 1er magistrat du recensement de la population, de l’organisation communale pour le soutien de ses administrés. Le maire active sur demande du préfet, le dispositif initial de prise en charge et la mobilisation complémentaire des moyens humains et logistiques en fonction des besoins avérés et transmets au préfet des informations sur les capacités, les besoins et l’évolution de la situation.

Le ravitaillement fait partie des axes prioritaires du plan de sauvegarde communal et nécessite un conventionnement avec les acteurs de la filière de la distribution et des denrées alimentaires.

pas de pétards dans les Vosges pour fêter la nouvelle année :

La tradition qui veut que l’on finisse l’année en faisant la fête et surtout du bruit avec des pétards, pour en quelque sorte chasser le mauvais esprit, ne sera encore pas respectée cette année. En effet, le préfet des Vosges a pris un arrêté à l’encontre de la vente de ses produits signifiant que Le gouvernement a prolongé l’état d’urgence jusqu’en juillet 2017. Dans ce contexte, les services de l’État se mobilisent afin d’assurer pleinement la sécurité des personnes et des biens, en prenant des mesures adaptées. Il convient particulièrement de tenir compte des risques de troubles à la tranquillité et à l’ordre public, ainsi que des dangers, désordres et mouvements de panique qui pourraient être provoqués notamment par l’utilisation inconsidérée de pétards et d’autres pièces d’artifices sur la voie publique ou en direction de celle-ci.

Aussi, Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts, préfet des Vosges, a décidé par arrêté préfectoral d’interdire le port et le transport ainsi que l’utilisation de pétards par les particuliers sur la voie publique ou en direction de celle-ci, dans les lieux de grands rassemblements de personnes ainsi que dans les établissements recevant du public jusqu’au mercredi 4 janvier 2017, minuit.

En revanche, « l’utilisation des artifices de divertissement par des artificiers, titulaires d’un certificat de qualification, demeure autorisée dans le cadre des spectacles pyrotechniques validés par l’autorité de police compétente ».

Un arrêté à respecter car si l’on en croit le procureur d’Épinal, Etienne Manteaux, toute personnes enfreignant cet arrêté risque six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

Collision dans l’Est Lunévillois :

Il était 14 h 45 ce mercredi lorsque sur la RN4, à la hauteur de Gogney (54), dans l’est du Lunévillois, une collision s’est produite à quelques mètres de la limite avec la Moselle.

Une voiture se serait déportée sur la voie dans laquelle circulait un poids lourd de 44 tonnes, un troisième véhicule n’a pu éviter d’aller percuter l’un des deux autres.

Si le chauffeur du poids lourd d’une société de Velaine-en-Haye n’a pas été blessé, le conducteur et son passager du premier véhicule ont été transportés par les sapeurs-pompiers vers le centre hospitalier de Lunéville pour des examens de contrôle, tout comme la conductrice de la dernière voiture, fortement choquée. Les blessés sont deux hommes de 50 et 23 ans domiciliés respectivement en région parisienne et strasbourgeoise ; la jeune femme, âgée de 30 ans est elle originaire de Blâmont.

Écoutez l’édition complète présentée par Anthony:

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony