Revue de presse : Jeudi 5 Janvier 2016

Appel à la solidarité pour Geoffrey :

La sortie de route de Geoffrey Lentengre, 34 ans aujourd’hui, remonte au 3 juin 2001. Le jeune homme d’alors, 19 ans, a un accident entre Lamath et Méhoncourt. Sa voiture fait plusieurs tonneaux avant de se retrouver sur la voie ferrée. Il est héliporté à l’hôpital central pour y être opéré. La moelle épinière est rompue, des plaques de métal sont placées dans son dos. Un drame qui le laisse paraplégique, bouleverse sa vie.

Un événement qui forge aussi les caractères et décuple les énergies. Geoffrey se bat pour retrouver une vie autonome. Une obstination qui lui permet de repasser le permis, d’accéder à un véhicule équipé de commandes au volant, et à un appartement. Mais son bassin vrille, il souffre d’une scoliose. Problème d’escarres. Soucis liés à l’âge du matériel aussi.

L’achat de son premier fauteuil roulant avait fait l’objet d’une réunion de la famille et des amis qui ont abondé une cagnotte. Cette fois, les deux sœurs ont vu plus grand : elles font appel au financement participatif pour acquérir le modèle visé par Geoffrey. L’équipement pèserait 6,5 kg donc plus aisé à transporté, contre 12 actuellement, pour un coût de 6.000 €, remboursé pour un tiers seulement par la Sécurité sociale.

Elles ont déposé, en octobre, une demande sur le site de dons leetchi et sur votre moteur de recherche il suffit de taper « un fauteuil pour Geoffrey » A ce jour, le montant récolté s’élève à 2.550 € sur les 4.000 requis. Reste encore un petit mois pour exaucer le vœu des deux petites sœurs du Lunévillois : lui apporter sa « nouvelle paire de jambes », à Nîmes, où il vit depuis 5 ans, le jour de ses 35 ans, le 9 février prochain.

La meilleure galette de Meurthe-et-Moselle est Bacchamoise :

Ils étaient 30 participants cette année au concours de la meilleure galette des rois, organisée par la Fédération des boulangers pâtissiers de Meurthe et Moselle. Ce qui veut dire trente galettes à goûter pour les trois membres du jury, un consommateur et deux professionnels. Un concours, sous le contrôle d’un huissier, afin de s’assurer du bon respect des règles et notamment le diamètre des galettes, 30 centimètres. Après, tout se joue au visuel, étape très importante pour le président du jury et vainqueur de l’année dernière, Damien Lacarte et puis au goût. Finalement, le grand vainqueur sera désigné après une moyenne des notes sur vingt attribuées par les trois membres du jury. La meilleure galette est donc Bacchamoise et le vainqueur de ce concours n’est autre que Jérôme Payeur de la Boulangerie du même nom.

Nouveau visage du mariage de Raon-L’étape :

Le marché du samedi matin, les commerçants non sédentaires au nombre de 30 l’hiver et d’une cinquantaine l’été, disposent d’un espace élargi devant la Halle aux Blés.

Depuis la fin de l’année, le centre-ville a un nouvel aspect après l’achèvement de la 1re tranche des travaux d’accessibilité.

Dans un premier temps, 200 ml étaient concernés, 1 500 m² en tout avec chaussée et trottoirs.Coût de l’opération : 80 000 € subventionnés à 40 % par l’Etat via la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

Pour homogénéiser ces travaux d’accessibilité, les commerçants ont participé à l’aménagement pour personnes à mobilité réduite au droit de leur vitrine.

Ensuite, deux autres secteurs seront au cœur de ce type de travaux, un chantier qui s’étalera sur plusieurs années, le but étant de rendre la voie accessible à tous de la grande fontaine aux lions au rond-point de La Poste.

Ce qui a changé aussi, c’est donc l’accès au marché du samedi matin. La commission sécurité avec les élus et la police municipale a revu l’acheminement. Les commerçants non sédentaires sont invités à s’installer jusque devant le parvis de la Halle aux Blés.

Le marché s’arrête dorénavant rue Gambetta, un peu avant la rue Viviani.Le parking de cette même rue est libéré pour le stationnement.

Idée sortie :

Depuis 2011, l’Apist, association qui sensibilise le public à la Trisomie 21, organise un « Don du livre ». Il aura lieu cette année, du 20 au 22 janvier, l’occasion aussi de sensibiliser au handicap et d’entrevoir des projets.

