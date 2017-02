Revue de presse : Jeudi 9 Février 2017

9 février 2017 Actualités Baccarat Déodatie Lunévillois Raon-L'étape Revue de Presse

Remise en question de la braderie à Lunéville :

Braderie ou pas ? La question sera posée aux commerçants lunévillois bientôt réunis à l’occasion de la mise en place de l’office du commerce. Après une brève mise en sommeil, les Vitrines de Lunéville, traditionnelle union des commerçants, va laisser place à une nouvelle structure au sein de laquelle siégeront des commerçants mais aussi des élus de Lunéville, Chanteheux, Jolivet, Moncel-lès-Lunéville et des représentants de la Chambre de commerce et d’industrie et de la Chambre des métiers et de l’artisanat.

Un office du commerce voulu dans l’idée de mieux fédérer et mieux articuler les animations et souhaits des commerçants du centre-ville avec leurs homologues des zones commerciales extérieures. Lors du dernier conseil municipal de Lunéville, les trois représentants de la ville ont été élus, lesquels siégeront à l’office du commerce dont la présidence sera, par statut, réservée à un commerçant.

Les candidatures seront d’ailleurs recueillies le 24 février lors d’une réunion de présentation de ce nouveau dispositif qui doit également permettre aux élus des communes concernées d’avoir leur mot à dire en termes d’animations mais en termes de finances également.

Fête du Têt sous le signe du Coq à Raon-L’Etape :

Tous les ans, la Fête du Têt permet aux membres de l’association Les Enfants de Kontum de mesurer la solidarité des Raonnais.

C’est une tradition raonnaise que de fêter le nouvel an chinois sur fond de solidarité.

Pour cette édition 2017 de la fête du Têt, 280 convives et 33 bénévoles étaient réunis autour de la présidente de l’association Les Enfants de Kontum, Carole Trarbach.

La soirée du Têt est toujours placée sous le signe de la solidarité. L’association en effet œuvre pour donner aux enfants des hauts plateaux du Vietnam, une scolarité digne de ce nom, une chance de se voir offrir un avenir meilleur pour eux, comme pour leurs familles.

Vous pousvez également parrainer un enfant toute l’année en envoyant vos dons à : Les Enfants de Kontum, BP 21, 88110 Raon-l’Étape.

Des croquettes pour nos amis à 4 pattes :

La section locale de la Société Protectrice des Animaux lance son opération « croquettes » dès le lundi 13 février 2017 et pour une quinzaine de jours.

Les membres et bénévoles de l’association seront présents à l’hypermarché Cora de Saint-Dié-des-Vosges, plusieurs après-midi par semaine pour recevoir les dons des généreux amis des animaux à quatre pattes.

Les sacs de croquettes et les boîtes pour chiens et pour chats récoltés lors de ces traditionnels rendez-vous sont un coup de pouce essentiel au fonctionnement du refuge des Moîtresses pour nourrir la population qu’il héberge.

Concernant les dons de couvertures et de journaux, tout aussi nécessaire pour le confort des animaux, il est préférable de les apporter directement au refuge entre 8 et 12 heures.

Écoutez l’édition complète présentée par Anthony :

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony