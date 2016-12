Revue de presse : Lundi 12 Décembre 2016

L’avenir de la zone des sables à Dameleières (54) :

Le syndicat constitué, dans le cadre de la zone des sables, il y a 23 ans pourrait être dissous : Rosières-aux-Salines et Dombasle sont d’accord, Blainville et Damelevières s’y opposent.

Ce syndicat rassemble les communes de Dombasle, Rosières-aux-Salines, Blainville-sur-l’Eau et Damelevières. Les quatre communes ont abondé financièrement pour ces travaux, en sus des différentes subventions perçues, chacune en proportion du nombre de ses habitants et de son potentiel fiscal. Des emprunts ont été effectués. Au fil des années, les entreprises se sont implantées et ont versé les taxes professionnelles, permettant ainsi le remboursement des emprunts. Les aménagements ont été réalisés, le syndicat de la zone des Sables a donc rempli sa fonction et n’aurait donc plus raison d’exister.

La proposition de dissolution a été faite, lors de la dernière réunion du syndicat, par les délégués des communes de Rosières et Dombasle et votée à la majorité. Les communes de Blainville et Damelevières s’y sont opposées.

Christophe Sonrel a expliqué cette position lors du dernier conseil municipal, selon lui dissolution est prématurée. D’une part, si les actifs disparaissent avec cette dissolution, les passifs restent, soit deux échéances d’emprunt à rembourser. D’autre part, le travail sur le développement de cette zone intercommunale commence à porter ses fruits. La proposition a donc été portée au vote et le conseil municipal dans son ensemble s’est opposé à cette dissolution.

Les statuts de ce syndicat prévoient cependant des conditions de dissolution très précises : la demande doit être unanime de la part des quatre conseils municipaux.

2885 € pour rénoer le monument aux morts des bosquets à Lunéville :

2.885 euros : tel est le montant de la somme collectée auprès des associations d’anciens combattants du Groupement des sociétés militaires et patriotiques du Lunévillois, le GSMPL, pour leur participation financière à la rénovation du monument aux morts des Bosquets, après l’appel à la générosité publique lancé par la mairie.

Roland Boulanger, président du GSMPL, a remis le chèque à Michel Vicq, délégué départemental de la Fondation du patrimoine, en présence du maire, Jacques Lamblin, de son adjointe, Catherine Paillard, du colonel Delort, commandant du 53e RT, et des présidents des associations ayant fait acte de générosité.

Le coût total de la rénovation s’élève à 100.000 euros. Le monument aux morts restauré sera inauguré le 18 novembre 2018

Faits divers en Déodatie :

L’alerte a été donnée par un témoin, vers 7 heures ce samedi. A l’arrivée des sapeurs-pompiers, des flammes sortaient des fenêtres au rez-de-chaussée et à l’étage de la ferme située en bordure de la route Georges de la Tour, quartier de Gérondel à Anould.

Les habitants, une retraitée, et son fils sont sortis indemnes mais ont dû être hospitalisés au centre hospitalier Saint-Charles à Saint-Dié, pour examen de contrôle.

Un appareil électrique défectueux serait à l’origine du sinistre qui s’est rapidement propagé dans toute la maison.

D’importants moyens de lutte contre l’incendie ont été mis en œuvre par les sapeurs-pompiers venus des centres de Fraize, Corcieux, Saint-Dié, Anould et Gerbépal.

Les victimes, qui ont tout perdu dans l’incendie, seront relogés par la commune d’Anould.

Mise à niveau matériel chez RCM :

Pour des raisons de mise à niveau logiciel et matériel, la matinale de RCM sera suspendu toute cette semaine, dès lundi 19 Décembre vous retrouver Guillaume et Cyrielle au commande de debout la d’dans, pour une semaine spéciale Noël ainsi qu’un direct exceptionnelle le samedi 24 Décembre de 8h à Midi, avec Gérard et Eddie en invité.

Écoutez l’édition complète présentée par Anthony:

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony