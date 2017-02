Revue de presse : Lundi 20 février 2017

Un incendie s’est déclaré dans un appartement situé dans le centre-ville de Raon-l’Étape. L’appartement du premier étage d’un immeuble est complètement détruit, mais il n’y a eu aucun blessé.

C’est à 7 h 52, ce dimanche matin que les pompiers sont prévenus qu’un incendie s’est déclaré. C’est un matelas qui aurait pris feu dans un logement situé au premier étage de l’immeuble.

Le locataire du rez-de-chaussée explique avoir entendu pas mal de bruit vers 7 h 30. « Je me demandais ce que faisait le voisin. Je me suis même dit qu’il était en train de déménager tellement il y avait du remue-ménage… Du coup, je me suis mis à la fenêtre et là je l’ai vu. Il m’a dit de sortir vite fait car il y avait le feu. »

L’appartement a été complètement détruit. « Quand nous sommes arrivés, l’immeuble était envahi de fumée », précise Jean-Paul Cordier, chef de colonne. Pour maîtriser l’incendie, un fourgon d’Étival, un fourgon de Raon et une échelle de Saint-Dié ont été dépêchés sur place.

Rapidement maîtrisé, l’incendie ne s’est pas propagé aux autres appartements. Trois personnes, dont deux adultes et un enfant, ont inhalé de la fumée et ont donc été examinées sur place. Leur état de santé n’a pas nécessité de transport à l’hôpital.

Les locataires de l’appartement détruit seront relogés dans le même immeuble par le propriétaire, qui dispose d’un appartement vide.

On reste dans le domaine du feu, mais sous contrôle cette fois, aux Bosquets de Lunéville.

Dès l’entrée du parc brillait dans le lointain, le chemin de feu conçu par la compagnie Carabosse, invitée par le château à animer la septième nuit des jardins de lumière. Samedi soir, ce feu, qui fit tant de mal un certain 2 janvier 2003 à l’édifice emblématique de Lunéville, a rendu les gens heureux.

Emerveillés par les flammes surgissant de pots de terre créant des boules de feu le long de l’allée centrale, mais aussi dans les deux bassins actuellement vides.

Oui, le feu hypnotise, tant les grands que les petits, venus par milliers contempler les installations rythmant cette déambulation menant jusqu’au kiosque, lumineux lui aussi pour accueillir Izorel, le musicien de la compagnie Carabosse.

Ici et là de petits bonshommes pédalaient pour faire surgir la lumière, des braseros réchauffaient les mains… Le feu, omniprésent trois heures durant samedi soir.

Et terminons cette édition à avec d’apprentis Globe-Trotter

Riche thème d’activités choisi par l’équipe de l’accueil de loisirs de Chanteheux : les enfants découvrent chaque jour un pays et ses particularités.

Réalisation d’une chapka, initiation au baseball russe et découverte de la musique traditionnelle slave figuraient au programme des enfants.

Pendant quinze jours, les enfants inscrits au centre de loisirs « La Fourmilière » vont participer à un véritable voyage autour du monde. Un jour, un pays, et des activités, musique, sport et travail manuel, organisées autour de ce pays. « C’est une manière concrète de leur faire découvrir un pays », précise une animatrice. « Les enfants ont le choix entre les trois activités », continue-t-elle.

Jeudi, ils ont pris la direction de la Russie avec la réalisation d’une chapka, une initiation au baseball russe et la découverte de la musique traditionnelle slave. Ils se sont rendus pendant la première semaine des vacances en Espagne, en Pologne, en Grèce et en Russie, le vendredi étant réservé à un grand jeu. Cette semaine, les destinations seront les pays nordiques, la France, l’Autriche et la France d’Outre-mer.

Trente-cinq enfants fréquentent le centre de loisirs chaque jour depuis le début des vacances. Les enfants sont pour la plupart des habitués du centre de loisirs cantenois.

