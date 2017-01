Revue de presse : Lundi 24 Janvier 2017

24 janvier 2017 Actualités

Près de 1000 élèves au gymnase Perrin à Saint-Dié-des-Vosges :

Union sportive de l’enseignement du premier degré, fort de ses 2 400 adhérents poursuit ses activités en proposant en ce mois de janvier une rencontre autour de la gymnastique. Toute la semaine, et à raison de huit classes par jour, bénévoles de l’Usep, éducateurs sportifs de la Ville, professeurs des écoles, parents encadreront près de 1 000 écoliers autour d’ateliers sportifs. Si les températures frôlent les moins 10 degrés à l’extérieur, on se concentre sur l’échauffement à l’intérieur, les élèves sont rapidement dans le bain ! Tous les quarts d’heure, le sifflet d’Elisabeth Lozupone, bénévole et trésorière de la circonscription Usep de Saint-Dié, retentit et les enfants changent d’atelier : barres asymétriques, sol, cerceaux, poutres et acrosport. Les 200 élèves, présents chaque jour, se succéderont par session d’une heure trente au cœur du gymnase mis à disposition par la Ville.

Faire vivre l’allemand à Lunéville :

au lendemain de l’anniversaire de la signature du traité de l’Élysée, Geneviève Della Valle, professeur d’allemand au collège Bichat, a proposé à ses élèves de 6e et de 5 e de se retrouver pour se présenter mutuellement leurs œuvres. Les plus jeunes avaient créé des dessins sur le thè- me de l’amitié franco-allemande, en référence au traité de l’Élysée, insistant souvent sur les clichés de chaque pays sur le voisin. Les 5 e ont présenté, ce lundi, une saynète sur Saint-Nicolas, entièrement en allemand, apprise en compagnie de leur assistante d’allemand. De la 6e à la 3e , 126 collégiens de Bichat apprennent l’allemand. Dix élèves de 4e et 3e volontaires vont partir prochainement outre Rhin pendant une semaine dans le cadre d’un échange avec des jeunes de la ville jumelée de Schwetzingen, en compagnie de 25 lycéens de Bichat. A la rentrée prochaine, des élèves français et allemand se recevront dans leurs familles respectives le temps de 5 ou 6 jours. Un nouveau jumelage entre le collège Bichat et un établissement allemand, né de la rencontre de Geneviève Della Valle avec une professeur de français allemande, travaillant dans l’établissement visé par cet échange naissant.

Reconduction de l’arrêté préfectoral visant à réduire la pollution :

Et puis si vous devez prendre la route n’oubliez que sur l’A33 par exemple en raison du pic de pollution la circulation est réduite de 20km/h par rapport à la normale sous peine d’une amende de 22€. Des restrictions de circulation valable également sur l’A31 et la RN57. A savoir que la réduction de la vitesse autorisée n’est qu’une des mesures exceptionnelles destinées à contenir la pollution aux particules. Le brûlage des déchets verts est totalement interdit. Tout comme l’écobuage, le brûlage des résidus agricoles et des déchets forestiers. Les travaux générateurs de poussières sur les chantiers ne sont autorisés que si un arrosage permettant l’abattage des poussières est mis en œuvre. L’utilisation du bois et ses dérivés comme chauffage d’appoint ou d’agrément dans tous les logements, dès lors qu’il n’est pas une source indispensable de chauffage est interdite.

Faits divers à Saint-Dié-des-Vosges :

Circulant avenue de Verdun en direction du centre-ville, dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2 h du matin, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule immatriculé en Moselle. L’engin a fauché une haie et heurté la base d’un pylône électrique avant de glisser dans un talus en contrebas et de terminer sa course, le capot coincé sous une passerelle. Le conducteur a été sorti de sa fâcheuse position par des amis qui le suivaient dans un second véhicule. Les sapeurs-pompiers déodatiens ont bien sûr été appelés sur place. L’alcool serait à l’origine de la perte de contrôle du véhicule

Écoutez l’édition complète présentée par Anthony:

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Redaction