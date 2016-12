Revue de presse : Lundi 26 Décembre 2016

Viol d’une jeune femme par un gamin de 14 ans à Lunéville :

Stupeur et incompréhension. Dans les rues de Lunéville où l’affaire de viol s’est produite mercredi 21 décembre 2016 et alimente toutes les conversations. Mais aussi à la Cité judiciaire de Nancy où l’auteur a été déféré, ce vendredi 23 décembre. Personne ne parvient à comprendre ce qui s’est passé. Et cela, en raison de l’âge du violeur présumé : 14 ans seulement. Qui plus est, ce très jeune, garçon est fragile. A double titre. Psychologiquement d’abord. Il souffre, en effet, de troubles du comportement qui lui valent d’être hébergé dans un institut des environs de Lunéville. Sa fragilité tient ensuite à son physique de môme. Il est petit. A peine 1,60 mètre. Avec une carrure de poids mouche. Selon Me Kroell avocat du présumé coupable, son client n’est encore qu’un enfant prépubère et de ce fait il ne peut l’imaginer en proie à des pulsions sexuelles mais pense en effet qu’il a été téléguidé. La réalité des faits peut toutefois difficilement être contestée. La majeure partie de l’agression s’est, en effet, déroulée sous l’objectif de caméras de surveillance.

L’agression a eu lieu sur le parking de la gare de Lunéville. Le violeur présumé a accosté, mercredi, en fin d’après-midi, une jeune femme de 25 ans qui se dirigeait vers sa voiture. Il lui a d’abord demandé son numéro de téléphone. Il a été très insistant. Il aurait été jusqu’à la menacer de « la planter » avec une arme de poing (qu’il n’avait pas en réalité). Puis, il a commencé à lui imposer des attouchements par-dessus ses vêtements. A ce moment-là, un de ses camarades de l’institut où il est placé, âgé de 18 ans, serait intervenu et le jeune garçon aurait arrêté. Avant de s’en prendre à nouveau à la victime.

Durant sa garde à vue, il a soutenu avoir été poussé à agir par son copain plus âgé. Ce dernier lui aurait désigné la victime. Puis l’aurait incité à franchir toutes les limites.

Me Vaxelaire, l’avocate qui a assisté le copain majeur durant sa garde à vue conteste cette possibilité. Ce dernier aurait, en effet, hurlé une deuxième fois sur le violeur présumé, le mettant en fuite. Et il a ensuite ramené la victime à son domicile. Son rôle dans cette affaire serait donc plutôt celui du bon Samaritain que de l’instigateur qui a poussé au crime un de ses amis influençables. A l’issue de sa garde à vue, il a d’ailleurs été laissé libre. Son ami mineur a, lui, été mis en examen par un juge d’instruction pour « viol ». Il s’est ensuite retrouvé devant un juge des libertés qui l’a placé en détention provisoire.

Nouveau nom ou presque pour la future médiathèque de Lunéville :

On ne dira plus la médiathèque de l’Orangerie, mais L’Orangerie tout court. La disparition du préfixe accompagne la transformation de la structure communautaire en plein chantier de rénovation. Une enquête avait été lancée par internet auprès des usagers pour qu’ils proposent des noms. Trois se sont détachés, validés par le comité de pilotage : Le manège pour rappeler l’histoire du bâtiment l’abritant, L’Apostrophe, L’Orangerie. C’est lorangerie qui a donc été retenu.

A charge pour les conseillers communautaires de trancher, jeudi soir, à l’occasion de l’ultime conseil de la communauté de communes du Lunévillois. Ce vote fut d’ailleurs le dernier des élus, une majorité se détachant pour la continuité : 20 voix pour L’Orangerie, 14 pour Le manège et 5 pour L’Apostrophe.

Joëlle Di Sangro, déléguée à la lecture publique, n’a pas caché sa satisfaction à l’annonce des résultats. Tandis que le chantier bat son plein, la future directrice de L’Orangerie a déjà été recrutée, a annoncé Laurent de Gouvion Saint Cyr, lâchant un deuxième scoop, il se portera candidat à la présidence de la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, dont le conseil d’installation est fixé au 6 janvier, à l’IUT normalement, seul lieu capable d’accueillir les représentants des 43 communes la composant. Refermant un chapitre de vingt ans (la CCL s’était réunie pour la première fois le 8 janvier 1997), Laurent de Gouvion Saint Cyr a salué le « pack lunévillois » qui a permis l’aboutissement du rapprochement avec la CC des Vallées du cristal. « Chacun y a pris sa légitime part. »

Maison incendiée à Merviller (54) :

Vendredi vers 20 h, des voisins du 14 Les-Carrières ont appelé les pompiers pour un feu. En très peu de temps, le bâtiment s’est entièrement embrasé. Les sapeurs-pompiers de Baccarat, Badonviller et Lunéville sont restés sur place toute la nuit pour surveiller tout autre départ de feu. Les circonstances du sinistre sont indéterminées.

Il n’y a pas de victime, les propriétaires qui avaient emménagé huit jours auparavant, étant absents. La gendarmerie était sur les lieux et se chargera de l’enquête.

