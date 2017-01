Revue de presse : Lundi 9 Janvier 2017

9 janvier 2017 Actualités Baccarat Déodatie Lunévillois Raon-L'étape Revue de Presse

Traditionnelles cérémonie des voeux à Saint-Dié-des-Vosges et Lunéville :

En ce début d’année, impossible d’échapper à la traditionnelle cérémonie des vœux, une année forte en changement avec la mise en place des communautés d’agglo, pour David Valence, maire de Saint-Dié-des-Vosges et président de la communauté d’agglo, un nouveau défi à relever et une opportunité de voir plus loin.

A Lunéville, les vœux publique n’auront lieu que ce soir, mais samedi matin c’est devant un parterre composé d’élus que le Député Maire Jacques Lamblin a mis l’accent sur l’importance de la réindustrialisation, de notre secteur conscient de son potentiel, et attend beaucoup des prochaines élections présidentielles.

Des propos recueillis par Cyrielle Mertorf et Guillaume Marcel

Rupture d’alimentation d’eau à Lunéville :

Ce samedi soir, peu avant 19 h, les sapeurs-pompiers de Lunéville sont intervenus avenue Voltaire à hauteur du rond-point faisant la jonction avec l’avenue du 2e BCP, pour une rupture de canalisation d’alimentation d’eau dans la résidence Oasis. Plusieurs appartements ont été impactés (dont deux plus sévèrement) par les infiltrations d’eau qui se sont également propagées au rez-de-chaussée, dans des locaux occupés, en semaine, par le centre médico-psychologique (CMP) pour jeunes enfants.

Édith Bagard, adjointe au maire de Lunéville, était sur place dans l’hypothèse de devoir assurer d’éventuels relogements sans que cela ne soit finalement nécessaire dans l’immédiat. Un état des lieux sera fait en début de semaine dans les locaux du CMP qui dispose d’autres espaces d’accueil dans la même rue et pourra assurer une continuité de son fonctionnement.

Sortie de route à Nompatlize (88) :

Circulant samedi soir sur la RD 32, un automobiliste a perdu le contrôle de son engin qui a terminé sa course sur le toit, entre les villages de Nompatelize et de La Salle.

L’accident s’est produit un peu avant 22 h alors que la chaussée était rendue glissante par la neige et le verglas. Le conducteur s’en sort avec quelques égratignures mais son véhicule est bon pour la casse.

Feu de cheminée à Saint-Dié-des-Vosges :

Les sapeurs-pompiers de Saint-Dié-des-Vosges sont intervenus ce samedi vers 21 h 10 pour de la fumée suspecte au 4, rue du 10e -BCP dans la capitale de Déodatie.

Il s’agissait d’un feu de cheminée à l’âtre avec propagation entre le plafond de l’appartement situé au rez-de-chaussée et le plancher du logement au premier étage.

Ils ont évité un feu d’appartement qui se serait propagé aux deux étages du bâtiment, plus les combles.

La police nationale était sur place

Écoutez l’édition complète présentée par Anthony:

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony