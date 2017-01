Revue de presse : Mardi 10 Janvier 2017

Gérard Cherpion invité du collège Souhait de Saint-Dié-des-Vosges :

Dans la continuité de leur travail préparé en éducation morale et civique, les élèves de 3ème du collège Souhait recevaient Gérard Cherpion, député de la seconde circonscription des Vosges et vice-président de la région Grand Est.

Les cours concernent l’engagement d’un homme politique et les pouvoirs institutionnels de la Ve République. Jean-Marc Delpech, professeur d’histoire-géographie et EMC, a présenté le député. Gérard Cherpion a expliqué aux élèves comment de pharmacien il était devenu homme politique et a donné le déroulement de ces semaines. Il leur a expliqué le fonctionnement de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Il a souhaité montrer aux jeunes que la vie politique n’était pas un milieu réservé ni fermé. Il faut avant tout défendre les valeurs républicaines.

Un procès pour 20 traficants :

Ils étaient 20 individus à comparaître devant la barre du tribunal correctionnel d’Epinal, jugés pour une vaste affaire de trafic de stupéfiants démantelée fin 2015. De nombreuses interpellations avaient eu lieu dans les Vosges, en Moselle et en Meurthe-et-Moselle ainsi que des perquisitions. Les fonctionnaires ont retrouvé au domicile du grossiste 9 kg d’héroïne, de cocaïne, des produits à la coupe, ainsi que plusieurs milliers d’euros. 15 véhicules ont également été saisis.

Ce vaste coup de filet avait mobilisé 150 militaires ainsi que le GIGN et le peloton d’Intervention interrégional de la gendarmerie.

Certains d’entre eux sont multirécidivistes et encourent jusqu’à 20 ans de prison.

Les débats vont se poursuivent jusque jeudi prochain.

Faits divers à Chanteheux (54) :

Il était midi hier, lorsqu’une automobiliste, qui circulait sur la départementale 160 en direction de Croismare, a perdu le contrôle de son véhicule à la sortie de la commune de Chanteheux. La voiture a traversé la route, s’engageant sur le talus avant de retomber dans le ravin dans le sens inverse de son sens de circulation.

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony