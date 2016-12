Revue de presse : Mardi 13 Décembre 2016

Association du Massif Vosgien : David Valence passe le relais :

Maire de Saint-Dié-des-Vosges, David Valence a décidé de quitter la présidence de l’Association du Massif vosgien (AMV).

Lors d’une récente rencontre avec le bureau de l’Association, il a en effet dit sa satisfaction d’avoir vu aboutir en 2016 deux dossiers importants pour l’AMV. La baisse des tarifs du tunnel Maurice Lemaire d’abord : David Valence était personnellement intervenu à plusieurs reprises auprès des dirigeants de la société qui exploite l’ouvrage afin que la baisse ne se limite pas aux seuls poids lourds, comme prévu dans les négociations, mais s’étende aussi aux voitures, ce qui a été obtenu.

Par ailleurs, les Vosges ont accueilli en octobre dernier le Congrès de l’Association nationale des élus de la Montagne (Saint-Dié-des-Vosges et Gérardmer), qui fut un véritable événement.

Désireux de se consacrer à la future agglomération, David Valence a transmis le relais jusqu’à la fin du mandat prévu (juillet 2017) à Alice Morel, secrétaire générale de l’AMV et maire de Bellefosse (Bas-Rhin).

8ème édition du « Souffle de Cristal » :

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot interdit à Charles de transmettre l’ordre d’effectuer des mouvements. Cette maladie progressive touche les systèmes moteurs et condamne le Nancéien à être astreint au fauteuil roulant.

Pour l’heure, il n’existe pas de médicament pour en guérir, aussi, est-il absolument nécessaire de continuer les recherches dans ce domaine.

Conscients de ce problème, Charles et les siens se battent au quotidien pour tenter d’y remédier. Samedi, ils étaient les hôtes de la municipalité et de l’office municipal des Sports (OMS). En effet, cette année encore, à l’occasion de l’édition de la course « Le souffle du Cristal », une journée autour de la fête du sport et de la générosité, l’OMS avait décidé, comme à son habitude, d’allouer le montant des engagements de cette journée au profit d’une œuvre caritative.

Un chèque de 1.500 € a ainsi été remis pour que le combat puisse se poursuivre, avec pour buts principaux : la recherche contre la SLA et l’amélioration du quotidien des malades.

Bilan également pour le Téléthon de Raon-L’étape :

La tradition a été respectée, avec la réunion des associations ayant participé au Téléthon, en particulier afin de dresser le bilan définitif des sommes collectées pour la recherche médicale.

C’est ainsi que Benoît Pierrat, maire, entouré des adjoints ont accueilli au salon d’honneur Rosette Richard, coordinatrice de la manifestation à Raon-l’Étape, mais aussi les présidents d’association. Michel Rouillon a dressé le bilan de ces deux journées avec les 4 x 4 et les quads, remerciant les partenaires et sponsors, les maires des neuf communes traversées par le Raid des Oualous et surtout les bénévoles « qui travaillent d’arrache-pied pour la réussite, avant, pendant et après la manifestation ».

Puis il a remis, avec plaisir et beaucoup d’émotion, un chèque de 7 805 € à Rosette Richard qui tout action confondu a reçu un beau chèque de 11 388 € pour l’AFM Téléthon dont le cross des lycéen et collégiens que parents et amis ont sponsorisés à hauteur de 2166,72.

Benoît Pierrat a dit toute sa satisfaction et remercié les associations participantes pour leur engagement en faveur de la recherche.

