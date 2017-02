Revue de presse : Mardi 14 Février 2017

Les cygnes retrouvés morts sur le réservoir de Bouzey ont bien succombé à la à la souche de la grippe H5N8 :

Nous vous en parlions la semaine dernière, le préfet des Vosges, Jean-Pierre Cazenave Lacrouts, a révélé que les huit cygnes retrouvés morts, entre le 29 janvier et le 9 février dernier, sur le réservoir de Bouzey situé au nord d’Épinal, avaient succombé au virus de l’influenza aviaire de souche H5N8.Comme dans le sud-ouest de la France.

Il s’agit d’un virus au caractère hautement pathogène pour les oiseaux. Mais en aucun cas pour l’homme.

C’est ce qui ressort des analyses effectuées dans des laboratoires spécialisés de l’Ain et des Côtes-d’Armor.

Le représentant de l’État a donc pris des mesures complémentaires à celles fixées en décembre. À savoir, « le confinement ou la pose de filets empêchant tout contact avec les oiseaux sauvages pour tous les élevages commerciaux de volailles et toutes les basses-cours et l’interdiction de tout rassemblement de volailles vivantes en particulier sur les marchés. »

Dès à présent et jusqu’à nouvel ordre, une surveillance renforcée est mise en place dans les sept communes proches du lac.

Il est demandé à chaque maire de procéder au recensement exhaustif des basses-cours sur sa commune et d’adresser la liste à la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.

Pour l’heure, seuls des cygnes ont succombé à la grippe aviaire. Aucun autre plan d’eau du département n’a été touché.

Sans affoler la population, il est conseillé aux propriétaires de chiens de veiller à les tenir en laisse lors des promenades.

De même il est fortement conseillé d’avertir un vétérinaire de tout comportement anormal d’un volatile ou d’un oiseau captif. Toute mortalité d’un oiseau sauvage doit être signalée au 03 29 08 30 30 ou 03 29 31 10 74

Un jeune homme décédé au volant de son véhicule en Déodatie :

Il était 6 h 30 lorsque Cyprien Perrin, âgé de 26 ans, circulant dans le sens Gérardmer-Granges-Aumontzey sur la route départementale 423, a perdu le contrôle de son v éhicule pour une raison encore indéterminée.

Le jeune homme a semble-t-il mordu l’accotement et, sans doute aidée par la vitesse, la citadine a décollé avant de franchir un petit muret venant finir sa course sur la façade d’une habitation, Le véhicule a été littéralement disloqué sous l’effet du choc.

Derrière le mur béant de l’habitation, il n’y avait heureusement pas de résident puisque cet appartement est actuellement inhabité.

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers de Granges-Aumontzey et Gérardmer n’ont pu que constaté le décès du conducteur.

Une cave en feu, place Saint-Martin à Saint-Dié-des-Vosges :

Au numéro 6 de la place Saint-Martin à Saint-Dié, une cave a pris feu hier vers 12 h 45. Les commerçants et habitants de l’immeuble ont été alertés par une odeur de brûlé et de la fumée. En tout, sept personnes ont été évacuées, dont un nourrisson. La mère et l’enfant ayant été exposés aux fumées en sortant de l’immeuble, ils ont été transportés à l’hôpital pour des examens complémentaires. Les pompiers dépêchés sur place ont rapidement maîtrisé l’incendie dont l’origine est encore inconnue.

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

