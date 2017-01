Revue de presse : Mardi 17 Janvier 2017

17 janvier 2017 Actualités Baccarat Déodatie Lunévillois Raon-L'étape Revue de Presse

L’incendie dans l’immeuble de Lunéville était bien criminel :

Les pompiers sont intervenus ce dimanche vers 2 h du matin, dans un immeuble de deux étages avec combles au, 2, rue Saint-Maur à Lunéville, pour un feu qui s’est déclenché dans les escaliers distribuant les sept logements et les communs.

Une jeune fille sa été blessée sérieusement en sautant du second étage son père s’est également blessé en tentant de la réceptionner. Sept autres personnes, incommodées par la fumée, ont été dirigées vers le centre hospitalier lunévillois.

Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs décidé dans la foulée de quitter définitivement les lieux.

Un incendie d’origine criminelle dont l’enquête a permis de mettre un nom sur l’auteur de l’incendie. Grâce aux témoignages, le lien a pu être fait entre le signalement donné par des jeunes venant de prendre part aux secours, qui avaient vu un individu taper dans la porte d’entrée, et un homme défavorablement connu des services de police, qui se trouvait dans le public au moment de l’intervention des pompiers. L’auteur présumé, un Lunévillois de 22 ans, a été interpellé dimanche après-midi chez sa concubine et placé en garde à vue. Après avoir nié les faits, il a enfin avoué, hier matin, confondu par de nouveaux éléments recueillis par les policiers. Expliquant son geste par une dispute avec sa compagne samedi soir, à la suite de laquelle il aurait écumé les bars et se serait trompé de maison, mettant le feu à une poussette dans le couloir de l’immeuble de la rue St-Maur. Des prélèvements ont été transmis au laboratoire de police scientifique. Le jeune homme sera présenté ce mardi au parquet de Nancy, qui devrait ouvrir une information judiciaire pour incendie volontaire de biens privés.

Juju Jef consacré nouveau talent à Lunéville :

Moment important pour l’Office de la Jeunesse de Raon-L’étape avec la complicité des Amis Raonnais du Théâtre que d’accueillir un public très nombreux pour la seconde édition de « On a tous du talent » à la Halle aux Blés samedi soir.

Une nouvelle édition rondement menée, et des spectateurs allant de surprises en surprises grâce à des talents insoupçonnés.

C’est devant un jury de professionnel et suite au vote du public comptant pour moitié dans la décision finale que Juju Jef a été consacré meilleur talent de la soirée.

Faits divers à Rambervillers :

C’est peu avant minuit, dimanche soir que les sapeurs-pompiers ont été appelés pour intervenir sur le site de l’entreprise Egger de Rambervillers où un feu de silo venait d’être détecté. Une combustion à l’intérieur d’un silo coupe-feu rempli à environ 20%, de ce site industriel spécialisé dans la production de panneaux de particules. Les 26 soldats du feu mobilisés ont pu rapidement maîtrisé l’incendie. Le maire de Rambervillers et la gendarmerie étaient sur place. Mi-décembre un sinistre du même type avait engendré l’intoxication de trois pompiers.

Écoutez l’édition complète présentée par Anthony:

Sources utilisées : Vosges Matin / Est Républicain / RCM

Anthony